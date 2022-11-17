「田芳痛症理療康復中心」擅長治療病因複雜之痛症

田芳醫師的專業醫療團隊，擅長治療各類疼痛疑難雜症。

法拉盛「田芳痛症理療康復中心」擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手、足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有著手到病除的效果。診療中心硬體設備先進完善，包括運動拉筋、牽引、電療、超聲波治療、遠紅外熱療、臘療以及針灸、推拿等多種治療方法。中心內所有診療師和推拿師都經過嚴格的培訓，有著長期豐富的臨床經驗，服務涵括物理治療、推拿手法和針灸治療、運動訓練和心理治療等，讓患者生活上恢復到健康狀況，提高生活品質。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學 院6年制醫學系，在美國愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院的主治醫師，現任紐約皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師。田芳醫師擁有美國理療康復專科特考文憑，是美國物理治療與康復學院院士。

「田芳痛症理療康復中心」是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和治療師團隊，陣容強大。田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因，尤其是疼痛問題，病因複雜、頗為棘手。田醫師認為準確診斷至關重要，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患制訂一套治療方案，而後進行治療。田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用藥物時，注意夜晚起床緩慢，房間牆邊應安裝夜燈照明；2. 眼睛和聽力有障礙的患者，注意家中地上不要擺放地毯、過道不應堆放傢俱，以防摔跤；3. 進行適當的運動，可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力；4. 老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆；5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑的鞋子；6. 如行走困難，請用拐杖或步行器進行輔助。

「田芳痛症理療康復中心」對癌症相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。此外，各種運動損傷、關節 、軟組織慢性炎症、脊柱復健、手腳麻痹、四肢無力、行動困難、偏癱等各種疾病的後期康復處置，都是物理康復醫學的適應症。該中心還開展痛點注射、關節與穴位注射等特殊治療方式，大幅改善或消除了病患的疼痛。

「田芳痛症理療康復中心」地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室。醫護人員服務親切，精通各種語言，方便患者諮詢。諮詢與預約電話：347-438-1534、347-506-0646，接受各類醫療保險 ，無保險者優惠。