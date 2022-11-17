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頂峰消防系統公司老字號好口碑　專業協助業者順利通過各項防火檢驗

工商記者任一峰／紐約訊

頂峰消防系統公司常年服務於華人社區，致力於維護公共安全，是大紐約少數擁有消防器材銷售執照與專業執照的消防系統公司，並能提供您正確的觀念和合法的防火器材。經過多年的耕耘，頂峰消防系統公司以其專業的知識和優質的服務，在業界獲得了極好的口碑。該公司擅長Food Count、韓國燒烤及日式鐵板燒的防火系統安裝，歡迎業者前往參觀或致電諮詢。

位於法拉盛的頂峰消防系統公司，是一家專業承接各種大中小型住家、商業餐館防火系統安裝的消防工程公司，由華人自營，是目前大紐約地區相當具規模的消防系統專業公司。該公司不但通過紐約市政府認證，還具有各種等級的相應執照，是少數華人消防滅火公司中能夠進行大中小型建築消防工程的公司。據公司的負責人Jeff表示，火警對人身財產和安全是最重要的，一套完善合格、質量可靠的防火排風設施，是成功事業起步的第一關鍵，企業要以防火安全為優先，萬事才會後顧無憂。

頂峰消防系統公司自成立以來，為紐約五大區華人僑胞、公司、餐館等，安裝、翻修了無數防火系統，而且定期為客戶提供售後清理檢修和年檢等服務，協助業者合法通過消防局的驗收和消除消防局違例。負責人Jeff強調，公司擁有專業知識和經驗豐富的技術人員和工程師，可根據業者的要求和施工環境的不同，進行因地制宜的設計。系統偵測到火災煙霧等信號後，會馬上關閉瓦斯或是火源系統，阻斷外來通風並自動及時地啟動灑水滅火機制，一整套系統嚴格按照標準流程，沒有一絲馬虎之處。

頂峰消防系統公司是Amerex和Buckeve高效滅火器的總代理，根據消防法規定，只要一商業或開放空間達2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一個合法檢驗過的滅火器，不然都有可能面臨違法甚至需要繳納罰金的處境。

頂峰不但總代理滅火器，也提供維修服務，並領有紐約市消防局授權執照，可定期為客戶進行檢驗並發放檢驗證明，是華人獨家代理的公司。歡迎致電洽詢或公司大宗購買，電話：718-321-9588、718-539-8675，地址：134-35 33th Ave, Flushing, NY 11354。

華人 紐約市 法拉盛

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