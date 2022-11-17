萬華超市11月18日隆重開幕　購物滿額酬賓 豐富實用贈品

萬華超市11月18日隆重開幕，購物滿額酬賓，提供豐富實用的贈品。

座落於貝賽Bell Blvd上的萬華超市，將於明日(11/18)上午十點，舉行隆重開幕剪綵儀式，並有精彩舞獅助興。萬華超市由數位經驗超市業者所組合，對消費者所需貨品嚴格把關，提供最新鮮且價優的瓜果、蔬菜、鮮肉、生猛海產等，同時還有琳瑯滿目、品項齊全的各地南北雜貨。 萬華超市自備大型免費停車場，僑胞不必再為罰單或找停車位而煩惱。萬華超市的一站式購物環境，可一次滿足僑胞日常生活之所需。開幕期間，萬華超市準備了豐富且實用的酬賓贈品，各種意想不到的驚喜等您淘寶。

萬華超市所座落的皇后區 貝賽，一直是深受華人 僑胞所喜愛的區域。該地環境幽靜、治安良好、擁有高質量學區教育，是許多僑胞購屋的首選；萬華超市的入駐，勢將使該地區在生活上更加便捷。在萬物齊漲的通膨壓力下，生活大不易，萬華超市深知這一點，在開幕即推出最實用的贈品作為酬賓，誠意滿滿地為大家獻上：買就送萬華超市logo精美購物袋；消費滿額再加送，滿$30送現金禮券$2；滿$50送高級餅乾禮盒或冰墩墩手機吊飾；滿$100送萬歲牌食用油(40oz)一瓶，或高級護髮乳一瓶，或2022北京 冬奥吉祥物「冰墩墩」一只；滿$150送萬字原味醬油(1.89L)一瓶；滿$200或以上，送黃國米(15LB)一包。多買多得（米、酒、特價品及整箱商品除外），現金禮券可當天使用（贈品或辦法更換恕不另行通知，超市保留對活動最終解釋權）。

萬華超市佔地一萬餘呎，方正的格局規劃出深具現代生活所需的青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及華人最愛的游水魚蝦，另有琳瑯滿目、貨色充裕的各國各地雜貨美食。流暢的動線規劃、一站式的購物空間設計，除提升購物時的舒適與便捷外，更能一次輕鬆滿足所有購物需求。大型免費的停車場可提供60餘個停車位，下車便可直接抵達超市。前後門的進出設計，不論是開車或是歩行，皆可輕鬆進入超市。

萬華超市秉持「誠信、創新、責任」的經營理念，為提升民眾生活品質為己任，提供舒適的購物環境。萬華超市商品新鮮、價格實惠、服務優質，規劃有生鮮區、冷凍食品區、乾貨區等，生活百貨、中西南北雜貨一應俱全、種類繁多、物美價廉；讓每位消費者的購物品質提升，這便是萬華所追求的目標。

萬華超市引進最新現代化設備，規劃出新鮮、衛生的優質購物環境，嚴選商品、提高食品安全、注重生鮮食品的把關，在商品上均採用大量進貨、統一採購，降低成本分享給消費者；店內各種蔬果天天由產地直達，鮮活海產及溫體肉品天天運送。萬華超市嚴格把關，讓顧客買得開心、吃得安心。萬華超市提供餐館、商家送貨，歡迎洽詢。

萬華超市地址：39-20 Bell Blvd, Bayside, NY 11361（Citi Bank斜對面），備大型停車場。營業時間：早上8點至晚上9點，電話：718-225-1888，傳真：718-229-1603。