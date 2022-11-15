華策會歡迎二名新董事

Christopher Kuo（左）最近成為華策會新董事，Lena Chang為其子公司華策會家庭護理計劃CPC Home Attendant Program Inc. (CPCHAP) 的新董事會成員。

華人策劃協會（簡稱「華策會」）最近宣佈歡迎Christopher Kuo為新董事會成員，Lena Chang為其子公司華策會家庭護理計劃CPC Home Attendant Program Inc. (CPCHAP) 的董事會成員。

Christopher Kuo是花旗集團的高級主管，負責 LATAM Exotics 和結構性信貸業務。此前，他是瑞士信貸的高級主管，負責LATAM結構性信貸交易。在他的專業之外，大部分時間花在務非營利機構的董事會，以及「雙鋼琴之旅」項目，在那裡他與母親 Michelle Chen Kuo 一起舉辦慈善音樂會，為社會服務組織籌集資金。Christopher Kuo華策會領導委員會，並自 2020 年起擔任其聯席主席。

「我非常高興能開啟為華策會服務的新篇章。這是一個令人難以置信的組織，為紐約市 的眾多移民和低收入 家庭提供服務。我期待與工作人員和董事會同事繼續 華策會的發展軌跡。」Christopher說。

自2016年以來，Lena Chang 一直擔任西奈山下城醫院心血管服務臨床項目主任。她於1994年開始她的護士生涯，並於1998年成為一名執業護士。她還擔任西奈山下城多元化委員會和西奈山系統心臟多元化委員會的聯合主席，她因在亞裔 美國人和太平洋島民社區以及整個社區的工作而贏得了全球 ERG 獎的一等獎和二等獎。自 2020 年以來，Lena一直是華策會領導委員會的成員。

「我真的很榮幸當選為 CPCHAP 董事會成員，並希望我的臨床醫療保健和運營專業知識能夠為其使命做出貢獻，並為3,000多名患者提供護理和支持。」Lena 說。

「我們很高興地歡迎 Christopher 和 Lena 分別擔任 CPC 和 CPCHAP 的新職位。他們是我們社區中才華橫溢且備受尊敬的成員，我們感謝他們對我們使命的奉獻精神。」CPC 總裁兼首席執行官 Wayne Ho 說。「我們期待繼續與他們和我們的5,000名敬業員工合作，為超過 200,000 名社區成員提供優質服務。」

華策會是一個致力於創造正向社會變革的社會服務機構。華策會成立於1965年，是美國最大的亞裔美國人社會服務機構，旨在促進紐約市華裔美國人，移民，及低收入社區的社會權益和經濟賦權。華策會是為實現其教育，家庭，社區及職業目標而努力的個人和家庭可信賴的機構。