日本富士醫療按摩椅感恩節狂賣三大名椅震撼大優惠3-4折

北美富士醫療器集團推薦型號8500的世界頂級4D按摩椅，四折後$7,999。

日本 富士醫療按摩椅(FUJI CHAIR)感恩節狂賣，型號FJ-8600、8500以及8300的三大名椅均以震撼大優惠三至四折出清，是送禮表心意以及犒賞自己的最佳選擇。

感恩佳節，富士按摩椅主打三大名椅，回饋社區支持與厚愛：富士按摩椅主打三大名椅，回饋社區的支持與厚愛：富士按摩椅主打三大名椅，回饋社區的支持與厚愛：（一）「至尊太極椅」，型號FJ-8600，附有易於操作的觸感式遙控器、零重力、自動全身掃描、全身及腳部加熱、114個氣囊、U型枕頭、S/L雙軌以及藍牙功能；原價$15,600，三折後$4,680。（二）世界頂級4D按摩椅，型號FJ-8500，配備3D按摩導航系統，感應器自動讀取身體複雜的曲線，通過114個高強力氣壓裝置與智能機械系統協同運行，達到最佳效果；SL曲線軌道智能滾動按到底，兼備脊椎矯正功能，有拉筋功效；通過脊椎腿部拉伸，反應減壓去痛效果，還有足底反射按摩手法以及高音質快速藍牙連音樂療法，多種語言、選擇一鍵到位；其自帶的頭部按摩器，對偏頭痛、頭痛、下頜骨、關節疼痛有效；高級黑與高貴金相配，氣派豪華，248個按摩程序定點綜合操作技巧，如同12個按摩腳和24個按摩手，同步提升肌膚活力；原價$19,999，四折後$7,999。（三）至於有「神仙之手」封號的另一款名椅，FJ-8300型號，則有新創手部滾輪按摩、加長S/L雙軌、快速起降、藍牙音樂以及全身加熱功能，原價$13,200，三折後$3,960。以上按摩椅均享有十年維修、三年免費的保障，讓客人無後顧之憂。

北美富士醫療器集團紐約沈經理精闢分析說，消費者每天只需在室內坐上椅子一刻鐘到半小時，隨著按摩椅A至Z從頭到腳的被動運動功能，即可達到腳底反射、全身反射、脊柱調節、全身人橋拉筋等多重功效。按摩椅能以熱力促進血液循環、固定雙肩按摩、集中護腰到臀部、左右扭身鬆弛、強力索引伸展、接觸神經壓迫和增加脊柱關節空間，幫助消除身體的疼痛與疲憊。

這次疫情 兇猛來襲，至今尚未完全消退，民眾從中得到一次又一次的慘痛教訓。平日汲汲營營、只知埋頭苦幹為生計奔忙的人們突然驚覺，原來健康才是最重要的財富，沒有健康，一切免談！沈經理也說：「因為疫情，保健意識空前高漲，這才是高檔按摩椅近來銷售暢旺、供不應求的主因。富士醫療按摩椅是根據人手理療按摩原理所發明的舒壓解乏醫療保健器材，旨在幫助消費者在最輕鬆省力的情況下，能持之以恆地維護全身健康、增強免疫力、對抗病毒入侵，因此敬請僑胞千萬要認明日本富士醫療按摩椅這項優良產品，不要錯過此番感恩大優惠。買椅送自己、送家人，防病抗疫兩相宜！」

問市超過半世紀的日本富士醫療按摩椅已在美國普及銷售二十餘年，是多家知名醫療機構、國際醫學 美容集團、運動俱樂部以及谷歌公司等，指定選用的官方高檔按摩椅。數十年以來，富士按摩椅獲獎無數，包括美國最佳產品獎、日本最佳醫療設備金獎(NO.03A01044)，並榮得美國FDA證書#8031516(ISO134-85 CERTIFICATE)以及日本醫學設備證書NO.27BZ0878、10BZ6001。

講到富士按摩椅的發明與起源，必須追溯到半個多世紀之前。當時，向來以長壽與健康飲食著稱的日本人，同時也精心鑽研養生之道，積極尋求簡易可行又能長久堅持的保健方法。1954年日本富士醫療器公司率先全球開發機械按摩椅，首創四球式按摩儀器，開創氣壓按摩先鋒，而日本富士品牌更因卓越的研發能力，使其產品一路領先，長期居先導地位。

選購名牌按摩椅或洽詢詳情，歡迎您前往北美富士醫療器集團(FUJIIRYOKI ACIGI RELAXATION)紐約三處門市，法拉盛：新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街：119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬），電話：212-226-7823；布碌崙：7109