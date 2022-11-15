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天景購物中心雙十一購物節 百萬網紅與粉絲共度單身週末時光

工商記者廖學錕／紐約訊
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。

雙十一單身購物節11月11日於亞洲各地登場，天景購物中心今年第二度將此有趣的概念帶入美國市場，邀請所有單身民眾一起過節。除了各店家提供特殊優惠外，還邀請六位在Tiktok、Instagram等社交媒體平台擁有超過百萬粉絲的網紅們，於商場舉辦粉絲見面座談會，吸引將近400名觀眾前往。

Shopcore集團美東區行銷經理孫偉家表示：「這次的單身節活動以積極正向的單身生活為主軸，請來各領域的單身網紅們，和粉絲分享關於時尚、美妝、健身等各方面的資訊，讓參與者瞭解，就算單身也能充滿正能量，提升自信並擁有精彩生活！」

這次參與活動的網紅包括：在Tiktok和Intagram有近三百萬粉絲的網紅Kai Lee、Nina Lin、Pikanab、Ryan Lin、熊氏兄弟(Xiong Brothers)，多位網紅均為華裔第二代，精通中英雙語。他們表示，非常幸運獲得粉絲們的支持，讓他們能運用社群媒體，讓全世界的觀眾看到華裔年輕人充滿自信、展現自我的一面，也很開心第一次有機會能以此類型的線下活動與粉絲近距離接觸。

現場活動還包括幸運觀眾的造型變身，由天景購物中心各店家提供整套妝髮造型，參與民眾還可以獲得免費的時尚雜誌造型寫真照，本季全球時裝週最受矚目的新銳華裔名模石瑞也作為驚喜嘉賓登場，和粉絲在熱鬧的活動派對中度過難忘的雙十一單身節。天景購物中心將於12月聖誕期間舉辦精彩系列活動，詳請可訪問官方網站：theshopsatskyviewny.com，或關注官方Instagram：@theshopsatskyviewny，以及小紅書賬號：@skyview。

法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
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華裔 時尚 社群媒體 健身 小紅書

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