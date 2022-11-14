冬季來臨 有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

根據最近NPR的新聞報道，美國兒童的呼吸系統疾病激增。上升的主要原因是冠狀病毒以外的病毒，包括呼吸道融合病毒Respiratory syncytial virus（RSV）、腸道病毒Enteroviruses和鼻病毒Rhinovirus[1]。雖然呼吸道感染通常在冬季激增，但專家表示，今年開始得早，而且數字奇高。其中呼吸道融合病毒RSV更是造成一嵗以下寶寶住院的主要原因。

進人冬季流感 季節，家長們對寶寶們的照顧充滿了挑戰，特別是對未滿一歲的小寶寶，更要格外小心。根據knowingrsv.com/cn，每三名寶寶在一歲前，有兩名會感染RSV[2]。在北美，RSV傳染率一般會在11月左右進入高峰[3]，病情發展得相當快速，不得忽視。本文就來給大家科普一下呼吸道融合病毒RSV。

什麼是呼吸道融合病毒RSV？

許多家長從未聽說過RSV，RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒， 具有高度傳染性，可能導致嬰兒罹患細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。感染RSV後有可能在一週內迅速從輕微的症狀，轉變為需要住院治療。

RSV的主要體徵和症狀

RSV症狀通常和感冒或流感類似，但隨著感染變得嚴重，症狀也會更加嚴重。常見症狀有咳嗽、流鼻涕、喘鳴、食慾下降、打噴嚏、發燒、鼻塞等，6個月以下的寶寶可能表現出的症狀是煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。[5]

何時應與醫生聯繫？

如果您發現寶寶出現以下任何情況，請立即聯繫醫生。

-呼吸短促、淺而異常快

-出現咳嗽伴喘鳴音

-鼻孔張開：每次呼吸時，鼻孔都會張開

-異常疲倦，或嘴唇和指甲發紫

-食慾不佳

- 身體還伴有發燒的症狀：

3個月以下寶寶：100.4℉ / 38℃或更高

3個月以上寶寶：102.2℉ / 39℃或更高[7]

如何預防？

RSV 非常容易傳播，養成良好的衛生習慣，以保護寶寶免受感染格外重要。對家庭來說做好預防工作，包括出門戴口罩 、勤洗手，回到家後洗手、換衣服，不要把病毒帶回家中等是最直接有效的做法。

還有：

-勤清潔和消毒包括玩具在內的物品表面；

-避免寶寶與任何有感冒或流感症狀的人密切接觸；

-如果家長或家中成員有感冒或流感症狀，要避免親吻或觸摸寶寶；

-咳嗽或打噴嚏時要摀住臉；

-如果家人有感冒或流感症狀，請避免共用餐具。[8]

了解呼吸道融合病毒RSV的最佳時機是在寶寶患病前，請至下述連結獲取RSV中文相關資訊：www.knowingrsv.com/cn 。

MAT-US-2209282-v1.0-11/2022

[1] NPR NEWS, October 10, 2022

Respiratory infections are spiking among children, and it's not COVID

RYAN, ERIKA & INTAGLIATA, CHRISTOPHER & LOUISE KELLY

https://www.npr.org/2022/10/10/1127889066/respiratory-infections-are-spiking-among-children-and-its-not-covid

[2], [3]

https://www.knowingrsv.com/cn

[4] CDC :

https://www.cdc.gov/rsv/about/transmission.html

[5]

https://www.knowingrsv.com/cn

[6], [7]

https://www.knowingrsv.com/cn