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貴和中醫精治失眠病症針刺手法獨特

工商記者陳麗欣／紐約訊
貴和中醫精擅疑難病症，對於治療惱人失眠頗具心得，該診所對僑胞有特別的折價優惠。
貴和中醫精擅疑難病症，對於治療惱人失眠頗具心得，該診所對僑胞有特別的折價優惠。

貴和中醫崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，擁有53餘年的臨床經驗；另有崔鵬中醫師，擁有16年臨床經驗，持有紐約州針灸執照及針灸中藥特考文憑。疫情令許多人對環境安全及未來生活感到焦慮並難以入眠，該診所擅長針藥合併治療失眠，其針刺手法獨特、中藥配方精湛、治療效果佳。

失眠常指入睡困難、睡眠質量低、入睡后容易醒來、白天容易嗜睡等表現，現在臨床醫學上對失眠的認識尚且存在一些局限，但臨床專家根據臨床的相關研究給失眠下了定義：患者對睡眠時間和（或）睡眠質量不滿足，同時已經對日常生活起到一定的影響。

崔教授分析失眠症，中醫分為實證、虛證兩大證型，實證又分為肝郁化火型、痰熱內擾型。肝郁化火型：症見不寐、性情怠躁、易怒、不思飲食、口渴喜飲、目赤口苔、小便黃赤、大便秘結、舌紅苔黃、脈弦而數；治宜疏肝瀉熱；佐以安神，藥用龍膽瀉肝湯加味。痰熱內擾型：症見失眠心煩、痰多、頭重目眩、口苔吞酸、胸悶、噯氣、惡食、舌苔黃膩、脈滑數；治宜化痰清熱；和中安神，藥用溫膽湯加減。

虛證分為陰虛火旺型、心脾兩虛型及心膽氣虛型。陰虛火旺型：症見失眠心煩、心悸不安、頭暈耳鳴、健忘、腰酸夢遺、五心煩熱、口乾精少、舌紅脈細數；治宜滋陰降火、清心安神，藥用黃蓮阿膠湯或硃砂安神丸加減。心脾兩虛型：症見多夢易醒、健忘心悸、頭暈目眩、肢倦神疲、面色無華、舌質淡、脈細弱；治宜健脾養心、益氣補血，藥用歸脾湯加減。心膽氣虛型：症見失眠多夢易驚醒、心悸、膽怯、遇事善驚、氣短倦怠、小便清長、舌質淡、脈弦細；治宜益氣鎮驚、安神定志，藥用安神定志丸加減。

崔教授治療失眠症的針刺手法獨特，取穴少、療效卓著，並配有精心研製的龍膽瀉肝湯飲、溫膽湯飲、失眠靈飲、歸脾湯飲、安神定志靈、益氣補血安神飲、頑固失眠飲等不同飲劑，適用於不同病家。

貴和中醫布碌崙診所地址：布碌崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018（周二、四、六中午12點至下午6點，周日中午12點至下午3點，周一、三可通過電話遠程看病及寄中藥），網址：www.drshuguicui.com（該診所對僑胞有特別的折價優惠）。

失眠 布碌崙 紐約州

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