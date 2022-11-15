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四海劇社公演全新舞台劇《神探天才影帝之Suspect F》

工商記者衛伯承／紐約訊
四海劇社公演全新舞台劇：《神探天才影帝之Suspect F》。
四海劇社公演全新舞台劇：《神探天才影帝之Suspect F》。

於1970年在紐約華埠成立、至今踏入了第53劇季的四海劇社，將於12月上旬公演輕鬆偵探喜劇《神探天才影帝之Suspect F》，由何敏文編劇、盧詠珊導演，並聯同劇社成員陳敏瑜、倪斯聰、黃紀茜、李溢熙、徐梓航、蕭鳳翔、陳偉甫、盧德和、梁文安、李健烽、李惠雯、霍東葦、于婷傾力演出。

盧詠珊繼《胖侶》、《失禮·死人》之後，第三次為四海劇社執導。關於為何今次會在眾多劇本中選擇《神探天才影帝之Suspect F》，她解釋：「近年疫情令很多人都生活在惶恐與不安之中，四處都充斥著負能量。當我知道要再為四海劇社執導新劇時，第一個想法就是希望能夠為大家說一個開心熱鬧的故事，於是決定選取了何敏文編寫的這個劇本。由於整個故事發生在劇場，而且人物也牽涉到劇場工作人員，所以特別有親切感。一個熟悉的環境、一些熟悉的人物，加上一點懸疑推理，再用輕鬆攪笑的手法演譯，這是個很有趣的黑色喜劇。我希望大家會跟我一樣喜歡它。」

愛看偵探小說的編劇何敏文，由著名作品中的某個環節找到了編寫此劇的靈感。她介紹說：「故事發生在即將上演的排戲期間，發生了一樁案件，案發現場所有人都成為疑犯。前陣子看了《神探伽利略》，於是我想，既然物理學家也可做神探，那麼有著洞悉不同人性能力的演員也可以成為神探吧！既然寫演員，乾脆寫得厲害些，就讓男主角是一名五屆影帝。這個影帝身世複雜，他出身於神探世家，卻跑去當演員，由於他天生對人性有深入理解的能力，因此對角色特別演繹得到位。」在何敏文的描寫裡，故事中的每個角色都有其獨特處境，而男主角（也就是那位影帝）的思考方法亦非常人可及，他有點像周星馳，出乎意料卻又會展現出一些很真實的行為，令觀眾感到搞笑。

《神探天才影帝之Suspect F》講述出身偵探世家的五屆影帝，一直逃避成為偵探，誰知首次參演舞台劇便赫然跌進神秘挑戰者佈下的天羅地局中。只有24小時，影帝能否克服恐懼、變身神探、闖開迷路、保住家族聲譽？他怎樣破案？他能否繼續排戲？他到底要做影帝還是神探？種種問題的答案，將會在劇場中一一解答，不容錯過！

演出地點位於紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場(Underground Theater, Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002)，以粵語演出七場，同時附有中英文字幕，方便不諳粵語的觀眾欣賞。演出日期為12月3日和10日（星期六）下午3時和晚上7時、12月9日（星期五）晚上8時、12月4日和11日（星期日）下午3時；票價為$20、預購$15、長者及學生$10。座位有限，請盡早預購門票，網上購票及欲知更多有關消息，請瀏覽四海劇社網址：www.fourseasplayers.org，查詢電話：718-831-1998。

劇場 舞台劇 華埠

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