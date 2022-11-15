美遊假期US Travel推出特別旅行星月王國土耳其 12天10晚

土耳其-聖索菲亞大教堂

美遊假期US Travel，特別推出星月王國土耳其12天10晚特別旅行，特價$1299，包含：9晚當地五星酒店住宿、獨家安排1晚洞穴特色酒店、中文導遊帶團、三餐全包、8個特色餐、含景點門票，同時還贈送土耳其肚皮舞表演以及橫跨歐亞大陸的波斯布魯斯海峽遊；出發日期為今年12月1日及明年1月2日及2月13日。

此次旅行將探訪曾經的羅馬帝國、拜占庭帝國、奧斯曼帝國中心，擁有6500年悠久的歷史和前後13個不同文明於一身的土耳其，這裡的自然美景也同樣不會讓人失望。壯觀的峽谷、浩瀚的海面、欣賞華麗肅穆的清真寺、探尋「荷馬史詩 」中的特洛伊城、打卡「星球大戰 」拍攝地棉花堡、體驗卡帕多西亞的熱氣球、到大巴扎淘寶……各種旅遊勝地，都能帶給你玩不夠的體驗、看不完的美景、吃不完的美食 ！

美遊假期今年已先後組團473人次到土耳其旅行，每次都是小團隊出遊，去棉花堡泡溫泉、去庫薩達斯感受愛琴海的魅力、進入聖索菲亞大教堂內參觀、品嚐希林斯獨特的水果酒和美食、體驗浪漫土耳其風情。美遊假期可以免費協助大家申請土耳其簽證和訂購機票，還可以協助單身參團的朋友拼房。

美遊假期明年還推出1月14日全新首航，MSC地中海20萬噸郵輪 ，10天8晚暢遊中東三國：阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾。首航震撼價$521起（2人內艙），價格含政府稅金和碼頭稅金，超級划算，17歲以下兒童與家長同行還免船票。1月團已近尾聲，特在2月25日加開一期，全程專業中文導遊帶隊陪同，還能帶大家在行程結束後進行深度的埃及與摩洛哥陸地遊。

該郵輪游帶大家登杜拜世界第一高塔——哈利法塔Burj Khalifa；在阿拉伯爵士島私屬海灘娛樂整天；入內參觀沙特阿拉伯文化中心，該建築設計已經成為沙特文化復興的像徵；進入沙漠地帶，乘坐四驅越野車穿梭於起伏不定的沙丘，動感體驗沙丘衝浪；拍攝夕陽西下的沙漠壯景，免費體驗駱駝拍照、漢娜手繪、阿拉伯服飾；傍晚欣賞沙漠風情表演——正宗的火舞、獻祭舞、肚皮舞等表演；享用美味獨特的阿拉伯風情晚餐，免費品嚐各種飲料；貼心安排團前接機及一晚酒店住宿，岸上5天超值遊。

另有摩洛哥10天經典環綫團，雙人房只要$1790，全包價：包酒店、全程餐食、景點門票及小費。感恩、聖誕節 期間還特別安排美國周邊遊：美西遊、美東遊、阿拉斯加極光遊、夏威夷海島遊、冬日黃石遊、美西紅岩4日遊等精彩景點，且假期不漲價，還有優惠！美遊假期各行程洽詢電話：626-268-7999，網址：www.ustravel.com.cn。