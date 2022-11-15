雷哥公園全新康斗熱售中創新生活值得擁有

雷哥公園康斗生活機能完善，是適合僑胞居住和投資的完美選擇。

雷哥公園新建公寓目前已盛大開盤，樓盤戶型方正、生活機能完善，近地鐵站 、公交車及超市，一房$478,900起，是適合居住和投資 的完美選擇，歡迎僑胞預約前往或致電查詢。

雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)有八層樓，內建60套住宅及三套商業樓。大樓位於紐約市發展最快的雷哥公園地區的黃金地段，向來是深受華人喜愛居住和投資的完美地產。雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)大樓現代化的落地窗設計，從日出到日落，讓每個房間都沐浴在陽光下，在客廳、主臥和陽臺可飽覽曼哈頓天際線的璀璨景觀。大樓採用優質環保的建材、高品質的電器和現代化的室內裝飾，室內有寬敞的客廳和開放式廚房，讓自然與奢華融為一體，每一項都是不可多得的完善設計。

雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)大樓有24小時可視對講門禁，保證住戶的安全；樓內有健身 房、洗衣房、停車場等，一應俱全。值得一提的是，雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)大樓的地理位置得天獨厚，從大樓出發，8分鐘即可到達M、R地鐵車站，5分鐘即可到達附近的購物中心（宜家、Costco、Marshalls、BedBath & Beyond)，火車20分鐘直達曼哈頓。

雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)大樓擁有三套商業辦公店面樓，是非常值得的商住二用樓。大樓整體格調寬敞明亮、隔音保溫、戶型方正、面積無浪費。大樓內配備了智能門鎖密碼指紋及可視對講門鈴系統，每層都有洗/烘乾機及中央冷暖空調設備；樓內還自帶健身設備，為住戶健康加分。

雷哥公園康斗(LUXURY AUSTIN CONDOMINIUM)座落於：65-12/65-18 Austin St., Rego Park, NY 11374；大樓居住環境幽靜、便捷IKEA及COSTCO就在附近，有與趣的僑胞可致電順成國際房地產公司(E Realty Int'l Corp)楊雪莉(Shirley)Hsin Yuan Yang，電話：917-577-7400，電郵：[email protected]；或崔美子Meizi Cui，電話：646-431-7372，電郵：[email protected]。