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染疫兩年後仍呼吸困難　仁德醫生談新冠後遺症護理

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)
仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)

新冠肺炎疫情已持續兩年多，其後遺症日益顯現，一些後遺症可持續數月甚至更長時間。紐約仁德醫生建議民眾通過訓練和飲食改善後遺症，如後遺症長期未愈，則應接受治療。

仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)，曾任職於瑪摩利醫院新冠後遺症護理小組。她表示，新冠後遺症分為急性和慢性兩種。急性後遺症是指持續超過3週的後遺症，慢性後遺症是指持續超過12週的後遺症。最常見的新冠後遺症包括：疲勞、呼吸困難、咳嗽、關節痛、胸痛、味覺和嗅覺障礙等；一些相對不常見、更嚴重的後遺症則包括：心肌炎症、心室功能障礙、肺功能異常、急性腎臟損傷、皮疹、脫髮、睡眠失調、認知改變、記憶障礙、抑鬱、焦慮等。

朱黃君醫生指出，新冠後遺症可見於各個年齡段，在慢性病患者中尤為多見。她曾接待過一位有肥胖症的女性患者，該患者在2020年第一波新冠疫情中住院並接受插管，當時出現了肺栓塞。患者在康復後，至今仍覺呼吸困難，需要長期服用抗血栓藥物。

朱黃君醫生表示，如果後遺症症狀較輕，患者可通過一些護理和訓練改善，如：患者可通過口鼻的緩慢深呼吸，來緩解呼吸困難的問題；患者可在一天中頻繁訓練，將吸氣與呼氣為1比2的比例作為目標，每次持續時間為5至10分鐘；有嗅覺障礙的患者，可輕聞玫瑰、檸檬、咖啡豆、丁香和桉樹等氣味的精油或草藥，專注於自身對這些氣味的記憶和體驗，嗅覺訓練每次可持續20秒，每天重複兩次。

如果新冠後遺症持續6到8週，患者則應與醫生聯繫，接受抽血、胸部X光片等檢查。如有需要，患者應轉至呼吸科、神經科等專科，接受對症治療。

朱黃君醫生溫馨提醒民眾，在感染新冠肺炎後要注意飲食管理，多吃高蛋白以及富含維生素和礦物質的食物，例如豆類、堅果、魚類和海鮮、雞蛋、肉類、乳製品、水果和蔬菜等，同時最好少吃紅肉和加工過的肉類。

朱黃君醫生目前在仁德醫生華埠兩家診所駐診，分別為：華埠中央街139號709室，電話：212-965-0496；華埠中央街168號二樓，電話：646-854-3622。

華埠 疫情 新冠肺炎

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