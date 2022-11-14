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陳偉濤律師談遺產繼承的中美差異

工商記者廖學錕／紐約訊
法岸律師事務所資深遺產繼承律師陳偉濤。
法岸律師事務所資深遺產繼承律師陳偉濤。

「遺產繼承」是指一個人生前所享有的財產，因死亡而轉移給他人的行為。財產擁有者為被繼承人，被繼承人死亡時遺留的財產則為遺產。依照法律規定或者被繼承人的合法遺囑，承接被繼承人遺產的人為繼承人，繼承人依照法律的直接規定，或者被繼承人所立的合法遺囑享有的繼承被繼承人遺產的權利，就是繼承權。

執業於皇后區法岸律師事務所的資深遺產繼承律師陳偉濤律師表示，在美國，無遺囑繼承制度是與遺囑繼承制度相對應的，又稱為法定繼承制度。這是指，在無遺囑的情況下，直接根據法律規定繼承人範圍、繼承順序、應繼份、遺產分配特殊規則以及代位繼承等，轉移被繼承人遺產的一項法律制度。在中國，根據《中華人民共和國繼承法》規定，父母、配偶、子女都是第一順位繼承人；然而在美國，贍養父母並非法律所定之義務，父母作為繼承人的順序也排到了第三順位繼承，在配偶和子女之後。很多華人對此感到意外，因為在中國傳統文化的影響下，很多父母喜歡將財產在生前就都轉到子女的名下，沒細思過萬一子女有什麼意外的話，錢並不會回到自己的口袋裡，反而是子女的配偶繼承了大部分。

陳偉濤律師指出，紐約州法律規定，當一個人生前未設立遺囑，那麼若他去世時已婚但沒有孩子，他的財產將會全部給他的配偶；若他去世時已婚並有孩子，即使此時孩子還年幼，他的財產也將會分配給他的配偶和孩子。

在沒有遺囑的情況下，去世者居住地的州法會決定誰有資格繼承他的財產。如果按照州法的法定繼承人選中尋找繼承權，往上找兩代、往下找三代都找不到可以繼承的親人時，那麼州政府可以將去世者的財產收歸州所有(Escheat to the State)。

遺囑是一份記載一個人在死後如何轉移個人財產的文件，由立囑人在生前按照法律規定的方式，對其遺產或其他事務所作的個人處分，並於立囑人死亡時發生效力的法律行為。陳偉濤律師呼籲，設立遺囑非常重要，它能保證當你不幸過世時，你的財產會給到你希望的繼承人。設立遺囑允許你選擇誰來操控你的財產、誰會成為你年幼孩子的監護人，以及在什麼時候你的孩子、孫子或其他受益人可以分配到你的財產。

陳偉濤律師擅長辦理遺囑設立及協助遺產繼承，滿足客戶的切身需求，各界人士若有遺囑設立、遺產繼承等方面問題，歡迎聯繫陳偉濤律師。電話：718-766-2567，地址：38-08 Union Street, 11A, Flushing, NY 11354，電郵：[email protected]

華人 紐約州 皇后區

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