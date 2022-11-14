北港台菜台式辦桌菜$888感恩節團圓宴客 歡迎預訂

北港台菜林師傅的古早味台菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。

配合年終感恩節親朋好友團圓宴客的需求，北港台菜林師傅設計一款感恩節台式辦桌菜，讓僑胞團圓夜充滿濃濃台灣味。這款取價$888的感恩節辦桌菜，包括了佛跳牆、西魯肉、筍乾大封、米糕、五柳昌魚、宜蘭鴨賞、富貴炒圓仔等懷舊菜式（可單點）。

林師傅超過40年的一手好廚藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」中最上乘的功夫；配合時令，將老祖母時代的名菜加入林師傅自己的創意巧思，最終變成一盤老少咸宜且、口味道地的大廚推薦名菜。

台灣南部傳統味「辦菜桌」，說的就是台灣的「辦桌」文化，「辦桌」的意思就是「辦一桌菜宴客」。台灣早期從禮宴、生日、廟祝到喪事，都請總鋪師前來煮食，富貴人家在庭院中辦，普通老百姓在路邊或空地上擺起桌來宴會，台語故叫「辦菜桌」。

除了辦桌菜，北港台菜另有兩款適合8-10人的台菜聚會套餐：

（A）12道合菜：什錦砂鍋、三杯雞、椒鹽排骨、鹽酥蝦、林師傅炒魚片、蛋酥豆腐、韭菜花炒蒼蠅頭、香干肉絲、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔煎、小椒牛肉絲（取價$158）。

（B）11道合菜：麻油雞酒鍋、茶排骨、三杯中卷、客家小炒、九層塔海瓜子、豆腐鍋、牛肉小炒、豆瓣魚片、滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐（取價$138）。

配合冬天進補，北港台菜推出系列養生盅品：薑母鴨盅、蒜頭雞盅、南瓜牛肉盅、排骨酥盅；同時還提供被僑胞津津樂道的特色小吃：滷肉飯、蚵仔煎、炸臭肉腐等。

北港台菜林師傅是正統科班出身，對菜材及配料篩選嚴格。特別值得一提的是，其對調料的使用也相當嚴苛，選用定期由台灣空運而來的新鮮上等香料，道地美味絕不含糊！

北港台菜地址：59-10 Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：上午11點至晚上10點。