我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

亞裔男在LA地鐵被2非裔圍毆跪地求饒 因為講了這個字？

北港台菜台式辦桌菜$888感恩節團圓宴客 歡迎預訂

工商記者鍾淑美／紐約訊
北港台菜林師傅的古早味台菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。
北港台菜林師傅的古早味台菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。

配合年終感恩節親朋好友團圓宴客的需求，北港台菜林師傅設計一款感恩節台式辦桌菜，讓僑胞團圓夜充滿濃濃台灣味。這款取價$888的感恩節辦桌菜，包括了佛跳牆、西魯肉、筍乾大封、米糕、五柳昌魚、宜蘭鴨賞、富貴炒圓仔等懷舊菜式（可單點）。

林師傅超過40年的一手好廚藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」中最上乘的功夫；配合時令，將老祖母時代的名菜加入林師傅自己的創意巧思，最終變成一盤老少咸宜且、口味道地的大廚推薦名菜。

台灣南部傳統味「辦菜桌」，說的就是台灣的「辦桌」文化，「辦桌」的意思就是「辦一桌菜宴客」。台灣早期從禮宴、生日、廟祝到喪事，都請總鋪師前來煮食，富貴人家在庭院中辦，普通老百姓在路邊或空地上擺起桌來宴會，台語故叫「辦菜桌」。

除了辦桌菜，北港台菜另有兩款適合8-10人的台菜聚會套餐：

（A）12道合菜：什錦砂鍋、三杯雞、椒鹽排骨、鹽酥蝦、林師傅炒魚片、蛋酥豆腐、韭菜花炒蒼蠅頭、香干肉絲、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔煎、小椒牛肉絲（取價$158）。

（B）11道合菜：麻油雞酒鍋、茶排骨、三杯中卷、客家小炒、九層塔海瓜子、豆腐鍋、牛肉小炒、豆瓣魚片、滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐（取價$138）。

配合冬天進補，北港台菜推出系列養生盅品：薑母鴨盅、蒜頭雞盅、南瓜牛肉盅、排骨酥盅；同時還提供被僑胞津津樂道的特色小吃：滷肉飯、蚵仔煎、炸臭肉腐等。

北港台菜林師傅是正統科班出身，對菜材及配料篩選嚴格。特別值得一提的是，其對調料的使用也相當嚴苛，選用定期由台灣空運而來的新鮮上等香料，道地美味絕不含糊！

北港台菜地址：59-10 Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：上午11點至晚上10點。

上一則

紐約法拉盛代客停車 黑衣男伺機開走

延伸閱讀

華航7+4航班 14日起開始

華航7+4航班 14日起開始
財經簡訊

財經簡訊
星巴克在感恩節前 開始假日促銷活動

星巴克在感恩節前 開始假日促銷活動
PRIME AUCTIONEERS, INC.拍賣公司　疫情後重返東岸舉行感恩節大拍賣

PRIME AUCTIONEERS, INC.拍賣公司　疫情後重返東岸舉行感恩節大拍賣
感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了

眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了