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冬季來臨有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

紐約訊

根據最近NPR的新聞報道，美國兒童的呼吸系統疾病激增[1]。上升的主要原因是冠狀病毒以外的病毒，包括呼吸道融合病毒Respiratory syncytial virus（RSV）、腸道病毒Enteroviruses和鼻病毒Rhinovirus.。雖然呼吸道感染通常在冬季激增，但專家表示，今年開始得早，而且數字奇高。其中呼吸道融合病毒RSV更是造成一嵗以下寶寶住院的主要原因。大家可至下網站獲取RSV的中文資訊：www.knowingrsv.com/cn 。

進人冬季流感季節，家長們對寶寶們的照顧充滿了挑戰，特別是對未滿一歲的小寶寶，更要格外小心。據相關資料統計，每三名寶寶在一歲前，有兩名會感染RSV[2]。在北美，RSV傳染率一般會在11月左右進入高峰[3]，病情發展得相當快速猛烈，威脅性不得忽視！本文就來給大家科普一下呼吸道融合病毒RSV。

什麼是呼吸道融合病毒RSV？

許多家長從未聽說過RSV，RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒， 具有高度傳染性，可能導致嬰兒罹患細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。感染RSV後有可能在一週內迅速從輕微的症狀，轉變為需要住院治療。[4]

RSV的主要體徵和症狀

RSV症狀通常和感冒或流感類似，但隨著感染變得嚴重，症狀也會更加嚴重。

常見症狀有咳嗽、流鼻涕、喘鳴、食慾下降、打噴嚏、發燒、鼻塞等，6個月以下的寶寶可能表現出的症狀是煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。

近二年在全球新型冠狀病毒疫情之下，如果寶寶有咳嗽、發燒，家長通常都會聯想到是否與新型冠狀病毒有關。但寶寶可能是感染了「呼吸道融合病毒」RSV。初次感染RSV病毒時，發燒甚至可長達5天，咳嗽症症狀明顯，甚至引發喘鳴，嚴重者必須住院治療。家長發現寶寶有呼吸道症狀或發燒時，建議檢查是否是感染了呼吸道融合病毒RSV。[5]

一歲以下的寶寶還無法就病情與父母溝通，造成父母往往不知道自己的寶寶已生了病，這會導致延誤醫治的情況。RSV可以在一週內從類似感冒的症狀，轉變為需要住院治療。[6]

何時應與醫生聯繫？

如果您發現寶寶出現以下任何情況，請立即聯繫醫生。

-呼吸短促、淺而異常快

-出現咳嗽伴喘鳴音

-鼻孔張開：每次呼吸時，鼻孔都會張開

-異常疲倦，或嘴唇和指甲發紫

-食慾不佳

身體還伴有發燒的症狀：

3個月以下寶寶：100.4℉ / 38℃或更高

3個月以上寶寶：102.2℉ / 39℃或更高 [7]

如何預防？

RSV 非常容易傳播，只有了解並養成良好的衛生習慣，才可以保護寶寶免受RSV的感染。對家庭來說做好預防工作，包括出門戴口罩、勤洗手，回到家後洗手、換衣服，不要把病毒帶回家中等是最直接有效的做法。

還有：

-勤清潔和消毒包括玩具在內的物品表面；

-避免寶寶與任何有感冒或流感症狀的人密切接觸；

-如果家長或家中成員有感冒或流感症狀，要避免親吻或觸摸寶寶；

-咳嗽或打噴嚏時要摀住臉；

-如果家人有感冒或流感症狀，請避免共用餐具。[8]

了解呼吸道融合病毒RSV的最佳時機是在寶寶患病前，請至下述連結獲取RSV中文相關資訊：www.knowingrsv.com/cn 。

資料來源

[1] Source: NPR NEWS, October 10, 2022

Respiratory infections are spiking among children, and it's not COVID

RYAN, ERIKA & INTAGLIATA, CHRISTOPHER & LOUISE KELLY

https://www.npr.org/2022/10/10/1127889066/respiratory-infections-are-spiking-among-children-and-its-not-covid

[2] Source: https://www.knowingrsv.com

[3] Source: https://www.knowingrsv.com

[4] Source: CDC https://www.cdc.gov/rsv/about/transmission.html

[5] Source: Mayo Clinic, Respiratory syncytial virus (RSV)

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098

[6] Source: https://www.knowingrsv.com/

[7] Source: https://www.knowingrsv.com/

[8] Source: https://www.knowingrsv.com/

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