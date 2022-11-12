鄧氏中醫表示，糖尿病 是常見的疾病，是以持續高血糖為基本特征的綜合症。糖尿病隨著病程的延長會出現併發症 ，導致各種皮膚病、雙目失明、腎功能衰竭、抑鬱失眠、全身疼痛、消化道疾病、心肌梗死及腦血管、糖尿性膀胱病、各種感染、糖尿病骨質疏鬆、口腔病變、高血壓 等病變，會嚴重威脅病人生命。中醫對糖尿病的認識有幾千年的歷史，糖尿病在中醫的病名叫「消渴」，中醫藥研究糖尿病取得了較多進展，特別是急慢性併發症方面的治療成效顯著。

鄧醫師表示，中醫在治療糖尿病上有兩千餘年的治療經驗，根據各種不同的症狀，觀其脈證、知犯何逆、隨證治之。用《黃帝內經》、《傷寒論》等經典著作指導，在以人為本的整體觀，即人與自然是分不開的思想下，把複雜的糖尿病放到自然去思考。根據《思考中醫》從傷寒來認識及分析糖尿病屬於糖的代謝障礙，糖是屬於甘甜的東西，中醫認為甘味在五行屬土，糖應該是土系統的障礙，糖尿病也就是說含糖太多，糖太多就是土太多。糖尿病病因複雜，有身體先天稟賦不足、體豐而五臟柔弱、氣血不足漸衰，表現為頭暈、全身乏力、不耐勞、思睡；飲食不節，喜飲冰凍或偏辛辣甘甜食品；飲酒過度，日久脾胃失運、氣機失調，表現為易饑多食、易饑不能食、胃腹飽脹、不消化、口臭、口苦、口乾等。

糖尿病的症狀還包括胸悶憋氣、勞累後心區不適、惡寒、全身乏力、口乾欲飲、消穀善饑、下肢發涼、夜頻尿、大便乾結、舌質淡紫、苔淡黃膩、脈沉等，辯證屬陽氣虛、脾胃失運、心脈淤阻，治宜溫陽散寒、溫通化瘀、治法溫陽生津、運化脾胃。基本治療處方有：白芷、桂枝、半夏、陳皮、薤白、全瓜萎、花粉、知母、白術、白茯苓、乾薑、柴胡、淫羊藿、甘草、豆蔻、附片等，在上方基礎上，根據症狀加減連續服藥八個多月，各種症狀即可基本正常。

鄧氏中醫會根據患者不同的症狀採取不同的治療方法，療效顯著，諮詢電話：917-330-3108。鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片同樣。曼哈頓地址：90 E. Broadway, #2, Manhattan，NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355。