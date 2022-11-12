黃啟源律師　房東房客線上講座11/19週六舉行

黃啟源律師房東房客線上講座11/19週六舉行。

紐約市 皇后區法院，今年一月取消新冠疫情 對驅趕房客的禁止令。經過了半年多，紐約市的房東 房客又恢復以前的熱鬧，現在皇后區的房東房客法院一天審理的住家房客案子，大約有疫情以前的兩倍左右，非常忙碌。疫情中受禁止令保護的房客，現在必須面臨被驅趕的命運。您家中是否有滯留不走的房客？一般說來，這些在疫情中滯留不走的房客所積壓的欠租數額非常可觀，房東已經不抱這把欠租收回來的希望，只要能把房客趕走便是萬幸。但是要怎麼樣才能把這些房客趕走呢？這是非常有技術的問題！大部分的房東因為不懂得怎樣驅趕房客，拖延發動驅趕房客的程序，以至於房租越欠越多，非常難以處理。那麼，怎樣才能避免這樣的問題產生呢？

有一些房東怕麻煩，把整棟房屋出租給一位房客，同時放任房客分租給二房客。這些二房東為了增加收入，甚至改裝房屋去超收二房客，到後來房屋違規的情形嚴重，政府過來開罰單。屋主一方面要應付政府的罰單，一方面屋主不認識的二房客拒絕搬遷，前後受敵、狼狽不堪。有時候二房東逕自搬走，留下一些屋主不認識的二房客在房屋裡製造問題，想要處理這種困難的情形，需要聘請有經驗的律師。

很多紐約市的房屋受到房租穩定法的規範，這種房屋的房客不交房租，處理的方式和一般不受管制的房屋不一樣。到底怎麼驅趕這樣的房客呢？法律有詳細的規定，房東要小心遵守，否則趕不掉的房客不但不交房租，而且還破壞房屋，所造成的爛攤子很難解決。

為了增加收入，有些屋主連地下室都改成公寓出租，或是把兩家庭的房屋改成3家庭甚至更多家庭的房屋出租，等到房客給房東造成的麻煩太大或房客拒交房租的時候，屋主才考慮把非法的房客趕走，但通常這時候很可能因為房客的舉報，政府已經開始插手這些事，要求房東改正。此時若二房客們拒絕搬走，房東就會面臨很大的壓力。法律和法院對於這樣的案件有特殊的規定和判例，屋主處理的時候要非常注意！

房客不交租，房東能不能給租客斷水斷電？黃律師遇到幾件案件，房東因為拒絕繼續給房客提供水電，房客選擇報警，房東還是拒絕提供水電，結果員警把房東關到拘留所，並以非法驅趕房客的輕罪起訴了房東。還有的房東為了解決問題去找房客理論，與房客產生爭執使得房客報警，結果房東被帶到警局過夜，還要應付檢察官對他們提起的騷擾罪，有理也變無理，非常冤枉。

每一位房東的夢想都是房客不但按時繳租，還愛惜租到的房屋。怎麼樣才能找到這樣的房客呢？黃啟源律師將多年來累積的處理房東房客案件的經驗和聽眾分享，於11月19日上午10點舉行線上講座，有意參加者請將名字、電話號碼、參加人數等信息，通過短信的方式發送至：718-688-9765，黃律師會於前一天回復短信連結。黃啟源律師電話：917-709-6640，地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354。