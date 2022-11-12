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健信醫保健康日　啓揚活动中心隆重舉行

工商記者高傑文／紐約訊
健信醫保健康日在法拉盛隆重舉行。
健信醫保健康日在法拉盛隆重舉行。

「健信醫保健康日」CenterLight PACE Health and Wellness Fair第二場，日前在法拉盛啓揚活动中心隆重舉行，有上百名民眾參加。

CenterLight PACE健信醫保總裁兼首席執行官Tara Buonocore-Rut表示，舉辦健康日的主要目的是希望將健康的資訊帶到社區，使民眾選擇健康的生活，同時可以幫助民眾選擇適合自己的健保計劃及向他們介紹健信醫保PACE的全面綜合醫療計劃，為會員提供所需的服務，讓會員安全、健康地在社區生活。Tara表示，現在的健信醫保有強大的雙語醫務團隊，希望能將健康服務和諮詢帶給各社區。  

CenterLight PACE健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin表示，健信醫保發展迅速，現已有五千多名會員，人數在不斷增加中。Shaun希望健信醫保全面醫療護理計劃的服務繼續擴展，感謝社區、傳媒、各大醫療及護理服務機構鼎力支持。  

CenterLight PACE健信醫保臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung逐一介紹參展機構：亞美醫師協會(CAIPA)、美東華人職業醫師聯合會(ECAP)、美國華裔註冊護士協會(CANA)、王嘉廉社區醫療中心、嘉康家訪護理公司、最佳護理公司、萬有護理公司、愛回家護理公司、仁人護理公司、福康家庭護理公司、康怡護理公司、真愛護理公司、新康家庭護理公司和感恩護理公司。

健康日當天，美東華人職業醫師聯合會鎮痛科的程道棻護師博士，為民眾講解退化性關節炎和痛症的治療方法。程博士介紹，慢性疼痛本身是一種疾病，常見的有退化性關節炎、五十肩、三叉神經痛、皰疹後神經痛、纖維肌痛症等，預防方法是適度運動、避免久坐或久站、不要拿或揹重物。

健信醫保臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung特別鳴謝美國華裔註冊護士協會(CANA)義工團隊聯，為民眾提供免費血壓檢查及解答健康問題，同時多謝在場機構贊助抽獎禮物。禮物有電飯鍋、雨傘、健康枕、保溫杯及購物小推車等，另外健信醫保職員更為民眾提供即影即出照相服務，為大家留下美好回憶。

健信醫保CenterLight PACE專為55歲或以上、有需要長期護理的人士提供保健服務，歡迎致電查詢：866-238-3232(TTY 711)；辦公時間：星期一至五，上午8時至晚上8時。

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