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華僑醫護學院開新課 月嫂保姆培訓育師培訓

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫護學院師資一流，教師都擁有紐約州教育局執照，成立13年來桃李滿天下，協助新移民僑胞在全美各地安居樂業。
華僑醫護學院師資一流，教師都擁有紐約州教育局執照，成立13年來桃李滿天下，協助新移民僑胞在全美各地安居樂業。

位於法拉盛的華僑醫護學院，月嫂保姆培訓育師培訓開新班，採用中文授課、小班教學，証書由紅十字會頒發，全美通用，歡迎有興趣的僑胞洽詢。

該校表示，執照月嫂供不應求，上一批月嫂班結業後，學員在學習中都己經找到高薪的工作，還有不少家庭聯繫公司想要预定月嫂或保姆。現根據市場需求，華僑學校調整了教學內容，小班速成、中文教學，送初級護理英語課並推薦工作；金牌月嫂班課程含催乳、月子餐和產婦身操課，送心肺復蘇和急救証書。

此外，學院的高級育兒師培訓班也是近期的熱門課程，結業後可在高級家庭、幼稚園及學校任職，還可以自己開Daycare Center。

華僑醫護學院是紐約第一所華人經營的醫護學院，由前衛生局退休的資深醫護李老師親自主理，目標是培養僑胞適應瞬息萬變的社會和就業巿場，學院的使命是幫助有目標和需要的僑胞實現就業及再就業的夢想。

華僑醫護學院是一所持有紐約州教育局執照的醫護專業、美容專業培訓學校，設有各種醫護班、美容考牌培訓課程，特別開設針對華人的實用課程，教授新移民一技之長，是許多中年人轉行、青年人就業的最佳跳板。

華僑醫護學院地址：37-20 Prince St., 4FL Flushing, NY 11354；預約電話：718-445-5888、718-886-1018。

就業 華人 教育局

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