冬季來臨有一歲以下嬰幼兒的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

根據最近NPR的新聞報道，美國兒童的呼吸系統疾病激增。上升的主要原因是冠狀病毒以外的病毒，包括呼吸道融合病毒Respiratory syncytial virus（RSV）、腸道病毒Enteroviruses和鼻病毒Rhinovirus.。雖然呼吸道感染通常在冬季激增，但專家表示，今年開始得早，而且數字奇高。其中呼吸道融合病毒RSV更是造成一嵗以下嬰幼兒住院的主要原因。

進人秋冬流感 季節，家長們對寶寶們的照顧充滿了挑戰，特別是對未滿一歲的小寶寶，更要格外小心。據相關資料統計，每三名寶寶在滿一歲前，就有兩名會感染RSV，比例相當高。在北美，RSV傳染率一般會在11月左右進入高峰，病情發展得相當快速猛烈，威脅性不得忽視！本文就來給大家科普一下呼吸道融合病毒RSV。

什麼是呼吸道融合病毒RSV？

許多家長從未聽說過RSV，RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒， 具有高度傳染性，可能導致嬰兒罹患細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。感染RSV後有可能在一週內迅速從輕微的症狀，轉變為需要住院治療。輕微症狀可能包括流鼻涕、打噴嚏和咳嗽，嚴重症狀則會出現喘鳴及呼吸困難。

RSV的主要體徵和症狀

RSV症狀通常和感冒或流感類似，但隨著感染變得嚴重，症狀也會更加嚴重。

常見症狀有咳嗽、流鼻涕、喘鳴、食慾下降、打噴嚏、發燒、鼻塞等，6個月以下的嬰兒可能表現出的症狀是煩躁不安、食慾下降、活動力減少和呼吸困難。

近二年在全球新型冠狀病毒疫情 之下，如果嬰幼兒有咳嗽、發燒，家長通常都會聯想到是否與新型冠狀病毒有關。但嬰幼兒可能是感染了「呼吸道融合病毒」RSV。初次感染RSV病毒時，發燒甚至可長達5天，咳嗽症症狀明顯，甚至引發喘鳴，嚴重者必須住院治療。家長發現嬰幼兒有呼吸道症狀或發燒時，建議檢查是否是感染了呼吸道融合病毒RSV。

一歲以下的嬰幼兒還無法就病情與父母溝通，造成父母往往不知道自己的嬰兒已生了病，這會導致延誤醫治的情況。RSV可以在一週內從類似感冒的症狀，轉變為需要住院治療。據統計，嬰幼兒因RSV而住院的可能性是流感的16倍，家長們不能大意。

何時應與醫生聯繫？

如果您發現寶寶出現以下任何情況，請立即聯繫醫生。

-呼吸短促、淺而異常快

-出現咳嗽伴喘鳴音

-鼻孔張開：每次呼吸時，鼻孔都會張開

-異常疲倦，或嘴唇和指甲發紫

-食慾不佳

身體還伴有發燒的症狀：

3個月以下嬰兒：100.4℉ / 38℃或更高

3個月以上嬰兒：102.2℉ / 39℃或更高

如何預防？

RSV 非常容易傳播，只有了解並養成良好的衛生習慣，才可以保護嬰幼兒免受RSV的感染。對家庭來說做好預防工作，包括出門戴口罩 、勤洗手，回到家後洗手、換衣服，不要把病毒帶回家中等是最直接有效的做法。

還有：

-勤清潔和消毒包括玩具在內的物品表面；

-避免嬰幼兒與任何有感冒或流感症狀的人密切接觸；

-如果家長或家中成員有感冒或流感症狀，要避免親吻或觸摸寶寶；

-咳嗽或打噴嚏時要摀住臉；

-如果家人有感冒或流感症狀，請避免共用餐具。

了解呼吸道融合病毒RSV的最佳時機是在嬰幼兒患病前，在這裡可以幫助您了解更多，請至下述連結獲取RSV中文的追蹤指南，及訂閱RSV相關資訊，以掌握最新消息與專業建議。透過提高大家對RSV的認識，一同對抗RSV。www.knowingrsv.com/cn 。