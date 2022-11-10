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現代汽車IONIQ 5榮獲兩項年度汽車大獎

工商記者鍾淑美／紐約訊
IONIQ 5外觀
IONIQ 5外觀

現代汽車2022 IONIQ 5近日接連榮獲兩項年度汽車大獎，為其出色的成績單再添加令人讚賞的榮譽：Car and Driver的2022年度最佳電動車獎與MotorTrend的2023年度最佳休旅車大獎。

Car and Driver總編輯Tony Quiroga表示：「IONIQ 5對於希望能以大眾化的價格獲得同比豪華電動車的性能、巡航距離以及充電速度的買家來說，是一個很有吸引力的車款。」

Car and Driver的年度最佳電動車大獎採用與其十大最佳大獎相同的評估標準。優勝車款必須在下列四個關鍵領域中超出Car and Driver編輯與測試團隊的期望：性價比較、性能測試、先進科技、駕駛樂趣。

北美現代汽車總裁與首席運營官José Muñoz表示：「IONIQ 5成功推出了我們全新的IONIQ電動車系列以及獨家的電動全球模塊結構平台，為車主提供了更大的內部空間和更高超的行駛性能。從IONIQ 5正式上市以來，這輛電動車款持續滿足我們顧客的需求，我們將會藉由推出IONIQ 6與IONIQ 7來鞏固這個趨勢。對於設計IONIQ 5，進而為車主提供出色的充電速度、創新功能以及駕駛性能的設計與工程團隊來說，Car and Driver年度最佳電動車大獎是一個引以為傲的獎勵。」

其他競爭對手包含Audi e-tron GT、BMW i4、BMW iX、Chevrolet Bolt EV、Chevrolet Bolt EUV、Cadillac Lyrig、Ford Mustang Mach-e GT、Ford F150 Lighting、GMC Hummer EV Pickup、Lucid Air Grand Touring、Mercedes EQS、Porsche Taycan Cross Turismo、Rivian R1T，Tesla Model S Plaid以及Volvo C40 Recharge；Car and Driver在實用性和娛樂性上採用了儀器測試、主觀評價以及並排比較等方式來做評估。

另外，MotorTrend也宣布現代IONIQ 5為其年度最佳休旅車「金卡尺獎」的得主，IONIQ 5在競爭激烈的45款全新或是重新設計的休旅車中榮獲第一，其中25款為電動車款。IONIQ 5以其犀利的風格與用戶體驗脫穎而出。

北美現代汽車總裁與首席運營官José Muñoz表示：「IONIQ 5榮獲的MotorTrend年度最佳休旅車大獎，證明了現代汽車在設計、工程、製造以及產品研發上的出色執行能力。這是汽車業界中最富盛名的獎項之一，我們非常榮幸IONIQ 5因其領先競爭對手的續行範圍、動力、充電速度、設計、內部空間與先進科技而獲得認可。」

MotorTrend集團編輯總監Ed Loh表示：「今年是MotorTrend七十四年歷史以來，第一次看到大多數角逐年度最佳休旅車的車款為電氣化車款。競爭車款的龐大數量和可觀性能，讓今年成為有史以來競爭最激烈的年度最佳休旅車評估之一，這對於尋求高性能休旅車的消費者來說是一個好消息。現代IONIQ 5在我們獎項的六項關鍵評估標準中獲得最高分，為大眾提供了一款價格實惠、功能強大、帶有先進科技的跨界休旅車，領導現今日益擁擠的電動車領域。IONIQ 5的外觀與駕駛體驗與其他電動車都不相同，IONIQ 5以特別和富有未來主義的外觀風格引領潮流，並以直觀和以人為本的科技奠定其年度最佳電動車的地位。」

IONIQ 5藉由在以下六個關鍵評估標準中所獲得的高分數，拿下了MotorTrend年度最佳休旅車大獎：安全性、效率、性價比、設計、工程以及預期功能的實際性能。

IONIQ 5亮點：新穎設計；超快速800V多充電功能（從10%電量充至80%僅需18分鐘）；V2L(Vehicle-to-Load)雙向車載充電器，能為小型家電或是裝置充電，甚至為其他電動車充電；超過三百哩的行駛距離；E-GMP電動全球模塊結構平台提高了性能、增強了駕駛動力、優化了內部空間（外型為緊湊型休旅車，但內部空間媲美大型汽車）；環保材料以及受自然啟發的設計色調；IONIQ 5車主能通過Electrify America不斷增長的充電器網絡免費充電兩年，每一次充電計時三十分鐘；IONIQ 5為現代汽車全新的IONIQ電動車系列裡的首發車款 。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車。請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。

Car and Driver對20輛頂級電動車做了為期三週的嚴格測試，IONIQ...
Car and Driver對20輛頂級電動車做了為期三週的嚴格測試，IONIQ 5在評估後獲得第一名的成績。
IONIQ 5外觀
IONIQ 5外觀
IONIQ 5在洛杉磯榮獲MotorTrend年度最佳休旅車的「金卡尺」大獎。
IONIQ 5在洛杉磯榮獲MotorTrend年度最佳休旅車的「金卡尺」大獎。
IONIQ 5內飾
IONIQ 5內飾

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