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萬華超市11月11日試營業　現金禮券回饋酬賓活動

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
萬華超市11月11日試營業，提供現金禮券回饋大酬賓活動。
萬華超市11月11日試營業，提供現金禮券回饋大酬賓活動。

向來以環境幽靜、治安良好、擁有高質量學區教育而深受中上產階級僑胞喜愛的皇后區貝賽，11月11日（週五）起將擁有第一家大型華人超市——萬華超市。萬華超市位於熱鬧的Bell Blvd上，備有大型免費停車場，11/11-11/17試營業期間備有現金禮券酬賓活動，而11/18的正式開幕更備有更多豐富回饋及驚喜，歡迎僑胞闔府前往。

為落實萬華超市成為僑胞的好鄰居，萬華超市從試營業(11/11)當天起，推出七天的「試營業現金禮券酬賓活動」。凡消費滿$38，即可獲贈現金禮券$2；消費滿$68，即可獲贈現金禮券$5；消費滿$108，即可獲贈現金禮券$8；滿$158者，即可獲贈現金禮券$12；消費滿$198以上，即可獲贈現金禮券$15。多買多得，現金禮券可當天使用。

萬華超市在未展開試營業前，即吸引了許多過往人潮的目光，超市周圍網紅美食齊聚、各大銀行林立。萬華超市佔地方正，店面規劃出深具現代生活所需的青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及華人最愛的游水魚蝦，另有琳瑯滿目、貨色充裕的各國各地雜貨美食。一站式的便利購物、動線流暢的空間設計，每一項都在提升購物者購物時的舒適與便捷。超市提供可停放60餘輛車的大型免費停車場，一下車便可抵達超市；前後門的進出設計，不論是開車或是歩行皆可輕鬆進入。別再為找不到車位或因停車吃罰單而煩惱了，萬華超市可以輕鬆搞定您的日常生活所需！

萬華超市秉持「誠信、創新、責任」的經營理念，以提升民眾生活品質為己任，致力於打造舒適的購物環境；生鮮區、冷凍食品區、乾貨區、生活百貨、中西南北雜貨一應俱全、種類繁多、物美價廉。萬華超市商品新鮮、價格實惠、服務優質，讓民眾感受時尚及品味並享有完善的購物場所，這便是萬華所致力的目標。

萬華超市引進最新現代化設備，優化成新鮮衛生的優質購物環境，嚴選商品、產地直採、提高食品安全、注重生鮮食品的把關，在商品上均採用大量進貨、統一採購，降低成本分享給消費者；完善的物流管理系統，保持最優良的品質，店內各種蔬果採購每日均由產地直達、新鮮海產及溫體肉品天天運送。萬華超市為顧客提供安全、舒適、可靠的購物場所，讓顧客輕鬆享受購物樂趣的同時也能買得開心、吃得安心，給予質量保證。萬華超市提供餐館、商家送貨，歡迎洽詢。

萬華超市地址：39-20 Bell Blvd, Bayside, NY 11361（Citi Bank斜對面），備大型停車場。營業時間：上午8點至下午9點，電話：718-225-1888，傳真：718-229-1603。

華人超市 美食 皇后區

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