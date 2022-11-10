PRIME AUCTIONEERS, INC.拍賣公司　疫情後重返東岸舉行感恩節大拍賣

感恩節大拍賣將展出數百件珠寶及藝術精品收藏。

創立34年的加州 藝術精品拍賣 公司——PRIME AUCTIONEERS, INC.，疫情後重返紐約，謹訂於11月12日周六及11月13日周日，在法拉盛 喜來登大酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)舉辦感恩節大拍賣，免費入場及停車，歡迎各界踴躍出席。

拍賣會預覽時間為12、13兩天正午12時，隨即於下午1點展開拍賣。現場有餐飲招待、贈送禮品及抽獎，獎品包括價值不斐的IPAD AIR等。

這次珠寶及藝術精品拍賣會展出數百件珠寶及藝術精品收藏，包含GIA認證的精美純黃、粉紅鑽石及碧玉珠寶以及經認證的藍寶石、紅寶石與綠寶石。另外還展出大批原作，包括出自大畫家雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir)、達利(Salvador Dali)、馬蒂斯(Henri Matisse)、夏卡爾(Marc Chagall)以及畢卡索(Pablo Picasso)的精心畫作。拍賣會上亦將展出銅雕、手工絲織與毛織波斯及東方地毯、精緻歐洲家具；還有勞力士、百達翡麗(Patek Philippe)與蕭邦(Chopard)名表；愛馬仕與香奈兒手袋，以及上乘的硬玉雕刻及各類珍奇藝品。

1988年在加州成立的PRIME AUCTIONEERS, INC.為正規拍賣公司，與任何政府機構均無關連，Auction Bond #5270717、Auction Bond #5270716，網站：www.primeauction88.com。