「健康財富 維家守護」退休規劃講座 11/20聽講座可免費抽獎

參加退休規劃系列講座，可免費抽獎獲得價值共$200以上的暖心禮品（世界日報／提供）。

寒冬將至，或許你擔心自己沒做好足夠的準備守護自己的財富健康？維家保健前來助您一臂之力！世界日報與Wellcare（維家保健），將於11月20日（週日）下午1時至3時30分，在法拉盛 喜來登酒店二樓，共同舉辦「健康財富，維家守護」退休 規劃講座。在活動精心設計的環節裡，健康財富大小事都將一一為您解答。

守護健康不只是保證身體，更是達成從內而外散發的身心平衡，而身心平衡來自於對自己當下與未來充分的瞭解和規劃。面向退休規劃，必不可少的有養生資訊、醫療保險資訊、保護自己和下一代的財產這三大主題，講座設置了針灸養生、紅藍白卡 資訊和退休規劃三大主題，旨在用全方位的資訊守護讀者朋友的財富與健康。

此次講座針灸養生主題的主講人王娜，將針灸養生與中藥內部調理及中藥美容相結合，帶您重新認識不一樣的針灸；您將會瞭解到，針灸可以調理不僅僅是「徵於色，發於聲」的疼痛，更是可以緩解「困於心，衡於慮」的日常。維家保健的代表不僅將提供有關傳統紅藍白卡的基本信息、具體申請時間和條件，而且會專精於介紹計劃與補助信息，為到場觀眾答疑解惑。張毓笙律師身為紐約州執照律師，在曼哈頓主流事務所任職多年，致力於服務華人社區。此次講座，張毓笙律師將為聽眾仔細介紹信託資產保障設計、退休年金規劃、遺產處理等內容。

聽講座守護健康財富的同時，世界日報提供價值共$200以上的暖心禮品，抽獎免費送：室內加熱器、紅外線肩頸按摩儀器、肌肉刺激按摩器等精美禮品；在寒冬將至之前，為您及時送上溫暖！