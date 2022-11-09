呂佳潤專精家居企業風水堪輿及化解

呂佳潤老師微信二維碼

呂佳潤老師受到有著「世界華人 風水泰斗」、「一代宗師」稱號的倪永興老師親傳，多年來潛心鑽研易理術數，取眾家之長，融會貫通、自成一派。

呂佳潤老師崇尚中華國學，尊孔子為先師，在易學生涯中不斷吸取華夏五千年來中華傳統文化的精髓，在文化理念上集儒釋道於一身，在實踐運用中精通風水易理，真正達到了「法無定法，不拘古法，我心為法，法外無法」的至高境界；本著「認識自然」、「順應自然」、「改造自然」的人生態度，弘揚「道」的精神並服務於大眾。

呂佳潤老師在中華網路時空學、中華環境學、中華易經擇吉學、中華姓名學等領域，力求務實、創新、開拓、進取。他認為，古老的風水學在現代化的城市生活中已不符合其現實社會的實際要求，在嚴謹的「易經」哲理中探索宇宙人生的「不易」、「變易」、「簡易」之奧妙。 呂佳潤老師主張以創新思維來達到「以象觀事」、「遠取諸物，近敢其身，感而遂通」、「其大無外，其小無內」等創新易學思維精髓。在《易經》中用卦象、爻象來表現世界生成發育的萬有現象，從中尋求其變化的原則，從數理體察河洛理數對現象界的數理，推演它的變化而知人事與萬物的前因後果。

呂佳潤老師繼承了倪永興老師的理論依據，開創性地悟透了創新及科學發展的易學思維，並進行了務實的現代化實踐應用。他突破了原有的固有思維，繼承了「心物一元辯證思維觀」，將宇宙間萬物都歸類於金、水、木、火、土五類，它們相互生存、相互制約。其中華象數預測準確無比，可預測個人或事物的過去與未來，對其陽宅或企業的風水佈局化解，足以改變事態運行的軌跡。

呂佳潤老師曾為在美華人的諸多企業風水堪輿及化解和佈局規劃，取得各界的認可和傳頌。一直以來，呂佳潤老師對易學文化有著濃厚興趣，為繼承、弘揚、研究、傳承、捍衛中華優秀傳統易學文化做出了巨大貢獻。經過多年的潛心研究及實踐，他不僅學術成就顯著、在風水學等實踐方面有著獨到建樹、具有豐富的實踐經驗和大量的成功案例，同時他爭做弘揚和傳承中華優秀傳統文化的傳承者、篤行者、創新者，是當今在美華人易學領域富有影響力的核心人物之一。