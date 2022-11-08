百年漢方「紅人歸」膠囊(Sangel) 女性更年期保健手冊免費索取

在諾貝爾獎 獲得者大村智教授的指導下，獲得國際婦女聯合會推薦、暢銷全球幾十個國家的百年漢方「紅人歸」膠囊(Sangel)，改善女性在各年齡階段引起的身體問題。

（一）補氣養血、面色紅潤，消除黃褐斑

女人由於陰血不足，常會產生面黃唇淡、頭暈目眩、手腳無力等癥狀，「紅人歸」膠囊(Sangel)通過補血養巢、活躍造血功能、調理肝腎功能、胃腸運轉功能，使血氣充足、腸道吸收功能好轉，改善面黃唇白、身體虛弱、心悸胸悶、頭暈目眩、腰膝酸痛、手腳無力等癥狀，同時提高身體素質，使女士面色紅潤、精神振奮，可以調理內分泌、活血通絡、幫助黃褐斑減退，使容顏更美麗。

（二）營養卵巢、激活卵巢

「紅人歸」膠囊(Sangel)能夠活化卵巢微循環網，增強微循環攜帶養分和代謝的能力，保證充足的營養供給並滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復旺盛的雌激素分泌能力，改善調理痛經、量過多或過少、經期不準、閉經等癥狀，尤其能使心血不足引起的心悸、胸悶、頭昏腦脹、煩躁健忘等癥狀得到改善。

（三）調理內分泌

「紅人歸」膠囊(Sangel)有很好的調理女性內分泌的能力。肌膚是女人內分泌、卵巢健康狀況的晴雨表，再高檔的化妝品也無法掩蓋住這些內在的問題。服用紅人歸膠囊1-2個周期，女性虛癥可得到改善或消除，扛起來氣血充足、面色紅潤不暗淡；當內分泌得到平衡、卵巢功能得到恢復，肌膚的微循環、代謝功能會得到改善，色斑、粗糙、無彈性將會消失，變得細嫩白皙有彈性。紅人歸滋陰養巢，給女人源自內在的肌膚美。

（四）營養恢復卵巢功能是根本

女人衰老的重要原因是卵巢功能的衰退，現在仍有許多女性使用荷爾蒙替代療法和外援補充雌激素來延緩衰老，其實這些做法治標不治本，而且都是非常危險和無用的。美國權威機構試驗證明，使用荷爾蒙替代療法會增加女性癌癥的發病率，其中乳腺癌發病率高出26%、心臟病 發病率高出29%、中風發病率高出41%、肺部和大腿靜脈出現血栓的情況高出2倍。

（五）「紅人歸」標本兼顧，讓女性風采依然

「紅人歸」膠囊(Sangel)打破了傳統產品單一、著重短期功效的弊端，標本兼顧，能直接營養卵巢、滋陰補血、滋養肝腎、調理內分泌、營養恢復卵巢功能、恢復自身正常分泌和代謝，使得氣血恢復正常，由內而外地雙向調節及滋养女性，保持肌肤细膩紧致白皙，皮膚也變得光滑潤澤，充滿女性迷人魅力，同時還能改善更年期的不適狀態並延緩衰老，讓女性風采依然。

「紅人歸」膠囊(Sangel)是加拿大 衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品，加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤確認，「紅人歸」膠囊(Sangel)是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

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