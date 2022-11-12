我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

珍珠奶茶原物料 HOJA FOOD 進軍佛州市場

工商記者林敏儀／紐約訊
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。

佔地萬平方英尺的「PLAN T Inc.東案食品」，是北美第一大批發體系「HOJA FOOD」在佛州唯一的區域代理，更是佛州第一家珍珠奶茶及台灣小吃原物料批發，橫跨紐約、維吉尼亞等各大北美城市。該公司於4月正式在佛州與您見面，他們的團隊提供全方位專業飲品知識，從開店培訓到機動配送車隊，為您提供一條龍的高品質服務。

●成為客戶事業拓展的堅強堡壘

PLAN T Inc.經營團隊理念：「誠信、穩定、效率是我們的本質，突破是我們的追求。」PLAN T自許能成為客戶從開店、營運到展店等各事業階段的好夥伴，建立長期合作關係外，更成為客戶事業拓展的堅強堡壘。他們攜手紐約、維吉尼亞的批發團隊，隨時掌握市場動向，並在物流配送上提供更機動完善的服務。

●專業顧問團隊，提供一條龍式整合服務

PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。他們洞察客戶的需求，提供創新的商品及菜單，實時反應市場潮流，協助店家成為茶飲業中的領頭羊。

歡迎洽詢PLAN T Inc.茶飲培訓教室，更多公司服務內容及相關產品資訊，請聯絡業務窗口索取：[email protected]

服務據點：

●佛羅里達：東案食品PLAN T Inc.

地址：7400 Technology Dr., UnitB, West Melbourne, FL 32904

電話：772-255-2622

WeChat：plantsales

●紐約：御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377

電話：718-898-6888、718-898-6889

WeChat：yuchacorp

●維吉尼亞：豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168

佛州 維吉尼亞

上一則

首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽圓滿成功

下一則

PRIME AUCTIONEERS, INC.拍賣公司　疫情後重返東岸舉行感恩節大拍賣

延伸閱讀

川普vs.德桑提斯放眼2024 共和黨內競爭公開化

川普vs.德桑提斯放眼2024 共和黨內競爭公開化
華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 華埠遊行
佛州通過規定 禁止醫師對未成年人進行性別確認手術

佛州通過規定 禁止醫師對未成年人進行性別確認手術
全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜

全美5退休勝地 賓州蘭卡斯特、哈里斯堡、約克市上榜
珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的