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首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽圓滿成功

工商記者高傑文／紐約訊
參加首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽的全體人員大合照。
參加首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽的全體人員大合照。

美國紐約華人總商會，10月28日在風和日麗、睛空萬里的天氣之下，於長島西奈山威勒高爾夫俱樂部，圓滿成功地舉辦了首屇「紐約華商杯高爾夫聯誼賽」。這是該會成立32週年以來的首次，預示著紐約華人總商會未來會更貼近社區。                              

當日賽程為：選手們早上9點起陸續報到，領取了該會準備的球帽、比賽背心、印有商會會徽的高爾夫球和購物帶、特別為此次聯誼賽而出刊之文宣報導年刊，隨後前往練球；選手們享受午餐並進行了全體合照，比賽於12點正式開球。本次賽事有72位選手參加，採十八洞方式進行，5點比賽結束；150位嘉賓和選手，在五位演奏大小提琴和琵琶的音樂家精彩優美的音樂演出助興之下，再次享受了該俱樂部的美酒佳餚。頒獎活動開始，該會會長徐家鵬致詞表示：歡迎選手嘉賓的蒞臨，此次首屆華商杯高球聯誼賽能在極短時間內籌劃完成，要感謝所有籌委會理事和義工們的努力付出。本次比賽的亮點是，應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷全程參與。

此次比賽結果：最遠距離開球獎由He Ping 獲得；五位最近球洞獎由William L、Cherico King、Jimmy Lee、劉化棟、Sam Cheng獲得；第三名季軍獎由許斌祥獲得；第二名亞軍獎由William L獲得；第一名冠軍得主是He Ping。以上獲獎選手均獲得主辦方頒發的獎杯及獎品，贊助此次活動的18位贊助廠商亦分別獲得了主辦方頒發的感謝獎牌。        

此次聯誼賽活動由該會常務理事Kevin Ma、Alex Lau、Dunxing Zhang、David Wei與Eric Yuen組成的籌備委員會負責籌辦事宜，18位贊助廠商為Century Development Group世紀集團、United Construction and Development Group、ZD Jasper Realty、Times Buildings PC、Ampiera Group、Oakmont Insurance LLC、BCG Glass Industry、JLS Group Construction、FBL Development、NookSpace、Good Choice Trading 168 Inc萬里建材、Builders Construction、MY Architect PC、Structure Enterprise Inc、Cherico King Architect、PC, Dr Wine Group、Crowdfunz Holding LLC、Lin Pan Realty Group；康州金神大賭場Mohegan Sun、美國華裔小姐選美會Miss Chinese Beauty Pageant、Cataleya Consulting贊助了場刊廣告。

18位商會理事贊助首屆「華商杯」活動。
18位商會理事贊助首屆「華商杯」活動。
He Ping獲得冠軍與最遠距離開球獎。
He Ping獲得冠軍與最遠距離開球獎。
首屆「華商杯」籌委會成員，與會長徐家鵬和應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷合照。
首屆「華商杯」籌委會成員，與會長徐家鵬和應屆美國華裔小姐冠軍曾宇婷合照。
美國紐約華人總商會會長徐家鵬參加比賽。
美國紐約華人總商會會長徐家鵬參加比賽。

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