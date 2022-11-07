我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

金曉春提供評估測驗與心理治療

工商記者林敏儀／紐約訊

位於法拉盛圖書館旁的心理專科金曉春博士，擁有紐約州心理醫生執照，提供各種心理評估、測驗和治療。

評估的案例包括：1.律師和法律援助機構委託的刑事和民事訴訟當事人心理評估。2.創傷後遺症評估。3.家庭暴力受害人心理評估。4.爭取孩子撫養權的父母雙方心理評估，以及移民法庭要求的移民申請人及家屬心理評估。此外，金曉春博士也是紐約市教育局認可的雙語評估專家，為新移民學生提供智力和學習能力測試。在心理治療方面，金博士專治憂鬱、緊張、身心創傷後遺症、婚姻失調、適應不良、青少年情緒/行為/交友/認知問題、與父母衝突、兒童多動/恐懼/自卑/自閉及其它心理精神問題。

金曉春博士表示，各種災難、迫害、傷害或失敗都可能留下心理創傷，表現形式各樣，包括害怕、迴避、做噩夢、憂鬱、失眠、失去動力、失去自信、自責等，有些人甚至有自殺舉動或念頭。金博士評估和治療過的華人新移民，很多是把問題壓在心裡，拖延很久，最後在家庭醫生反覆推薦、學校強力建議、法官律師等命令或指定之下才不得不來接受評估和治療。

金曉春博士呼籲新移民應該主動尋求心理幫助，因為很多問題是可以解決的，就如他曾在法庭的要求下提供了一位華人新移民心理評估報告，並上法庭為病人作證。法官看了報告後，當庭就為當事人解決了困擾他十多年的問題。此外，金博士最近接觸了不少中國大陸來美讀書的留學生，不少人其實只要得到心理上的及時幫助，就能適應美國學校與生活。

預約電話：718-757-5345。週二布碌崙看診，地址：454 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209。其餘時間在法拉盛辦公室，地址：41大道136-31號5樓5B室。

移民 法拉盛 華人

上一則

紐約國際馬拉松回歸 5萬人參賽 百萬觀眾沿途加油

下一則

43萬人完成提早投票 華人不缺席 布碌崙湧「首投族」

延伸閱讀

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
秋遊紐約動物園 來場親密接觸

秋遊紐約動物園 來場親密接觸
法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片

法拉盛賭檔電暈華男 警公布6亞裔嫌照片
法拉盛工人失足墜橋落高速路 被車撞飛身亡

法拉盛工人失足墜橋落高速路 被車撞飛身亡
法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎

法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

2022-10-31 02:27
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元