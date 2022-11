近期活動

● Propel By MIPIM - NYC 2022

全紐約第一的房地產 行業創新與科技大會(線下)

11月9日(週三)上午8點至下午6點半

主辦:MIPIM

https://www.propel-mipim.com/en/practical-information.html

● Teenagers and Depression: Addressing the Youth Mental Health Crisis

第十六屆HOPE餐會:青少年與沮喪-暢談青年精神健康危機(線下)

11月9日(週三)中午11點半至下午2點

主辦:The Hope for Depression Research Foundation

https://join.hopefordepression.org/event/2022-luncheon/e422715

● NEVER IS NOW

年度最大的反歧視 峰會(線下)

11月10日(週四)上午8點半至下午6點

主辦:Anti-Defamation League (ADL)

https://neverisnow.adl.org/event/f3f02d0a-74fc-48b9-a4c2-0c99d1012876/regProcessStep1:f1eb78b9-564c-491e-b67d-22966e016c09?RefId=IN%20PERSON%20REG%20PATH&_ga=2.87436056.1020282077.1667483818-298840852.1667483818&rp=667536db-bf25-440e-9b9a-2bdf162cc7f2

● Literature to Life Presents: The Latehomecomer

文學賦生出品:《晚歸人(編者譯)》用獨角戲還原亞裔 作家自傳(線下)

11月12日(週六)下午3點至下午4點半

主辦:Jamaica Center for Arts and Learning (JCAL)

https://www.jcal.org/events-tickets

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★