鄭聖星中醫針灸傳統療法治療腰痛坐骨神經痛療效顯著

鄭聖星中醫針灸手法獨到、臨床經驗豐富、效果顯著。

位於法拉盛的「鄭聖星中醫針灸中心」自開業以來，由於其精湛的傳統針灸手法、親切的診療服務、顯著的效果，為不少病患解除了長期困擾的病痛。該診所現為嘉惠更多僑胞，特推出限時優惠價並免首次問診費：針灸$50；針灸加拔罐$70；針灸加艾灸$70。優惠截止至12/31/22，希望有需要的僑胞前往諮詢預約以免向隅。

中醫針灸是中國五千年傳承下來的醫學 法寶，通過銀針刺入人體的某個穴位，就能達到疏經活血、消炎止痛的效果。 鄭聖星醫師曾在廣州、香港、紐約的高尼雲醫院等，為無數患者治癒了腰痛、坐骨神經痛、膝關節 炎。十多年的臨床經驗，讓鄭醫師對一些特殊的疑難痛症有著獨到的見解和療法。

鄭聖星醫師擁有紐約執照針灸師，畢業於中國廣州中醫藥大學、美國紐約中醫學院。據鄭聖星醫師介紹，腰痛又稱「腰脊痛」，是以自覺腰部疼痛為主症的一類症證。腰部的肌肉 、韌帶和關節發生損傷或病變，均可導致腰痛。由於脊柱外周肌肉群是帶動骨關節運動的動力源，又是加強骨關節穩定的重要因素，因此腰部軟組織易受牽拉、擠壓而損傷或退變。如果腰部姿勢不當或長期過度用力，可導致腰部軟組織慢性勞損；外力可引起脊柱小關節周圍韌帶的撕裂、關節損傷、椎間盤脫出或突出；年老腰椎退變常可發生腰椎增生，這些都是引起腰痛的主要原因。

其次就是「坐骨神經痛 」，它是指多種病因所致的沿坐骨神經通路、以疼痛為主要症狀的綜合征，是各種原因引起坐骨神經受壓等而出現的炎性病變。「坐骨神經痛 」通常分為根性坐骨神經痛和幹性坐骨神經痛兩種，臨床上以根性坐骨神經痛多見，中醫稱「腰腿痛」，以腰或臀、大腿後側、小腿後外側及足外側的放射性、電擊樣、燒灼樣疼痛為主症。鄭醫生提醒大家，急性期應臥床休息，腰椎間盤突出症者應睡硬板床。

再者就是「膝骨關節炎」，它是因為關節軟骨退行性改變致軟骨丟失破壞、伴有關節周圍骨質增生反應的疾病，主要症狀是膝關節酸痛、活動不靈活。其特點是清晨起床或久坐後，覺得關節僵硬疼痛，稍稍活動才能行走，過久站立或行走又覺關節疼痛需坐下休息；上臺階費力，下臺階腿軟；下蹲困難，有時需要扶持才能站起。但是通過鄭醫師的特殊針灸療法，以上痛症都會得到大幅的緩解和改善。