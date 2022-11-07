夏迎秋西醫內科七天看診呼籲保暖與防疫兼顧

夏迎秋醫師親切耐心，為僑胞的健康把關。

位於法拉盛 鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科診所，醫療設備先進、環境優雅，以熱情的服務態度、精湛的醫術贏得患者的肯定與讚賞。因疫後多數人作息改變，為滿足患者需求，夏迎秋西醫法拉盛診所實施七天看診，方便僑胞彈性就診。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電查詢。

夏醫師提醒僑胞，季節交替時節氣溫變化大，稍微不小心便患流感，尤其是老人或幼兒更是高危群體，一旦感染就易引發併發症，加上目前Covid-19變種病毒未見休止，保暖與防疫同等重要。雖然口罩 令已解除，但在人多的場所時也應盡可能戴上口罩，希望僑胞做好防備措施以避免感染。對於抵抗力較弱的族群，夏醫師建議可施打流感疫苗，給自己多一層防護。

對於首次來診的病患，醫護人員會於預約時先詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況。該診所提供乾洗洗手液消毒，醫護人員一律戴上口罩，對於臨時忘記攜帶口罩的病患，該診所也會提供口罩。全天診間及看診器械都皆有固定時間嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

夏醫師學學歷背景完善，從業多年累積了豐富的經驗，視病如親，病患對病情有任何疑問或治療上的問題，夏醫師總能為病患進行詳細的分析解說，使病患瞭解放心。夏醫師多年來的細心態度贏得病患的信任，無論診所設在哪裡，總有一批經過她細心醫治的老病患緊緊地跟隨著她。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學 科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL系統內科住院醫畢業後，任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授，以及NORTHWELL系統長島猶太醫院、長島北岸醫院主治醫師。

該診所服務項目包括：年度全身健康檢查、入學就業體檢、各種疫苗注射、急診、心電圖、肺功能測試、過敏針、過敏皮試、大小便檢驗；主治：高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、甲狀腺、前列腺、急慢性支氣管炎、哮喘、感冒、發燒、胃腸炎、尿路感染、皮疹、關節炎、肝炎、花粉過敏、貧血、頭暈、頭痛。

法拉盛診所地址：3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354，法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C室（全新裝潢、全新醫療檢測儀器）；電話：718-866-2828、718-475-9606，傳真：718-475-9607；看診時間：七天全天看診（上午9點至下午5點），周三（上午11點至下午7點）。長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501（近新飛龍超市）；電話：516-294-8889；開診時間：周一、三、四全天看診（上午9點至下午5點）；請先來電確認當日醫生所在診所。