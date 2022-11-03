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春興珠寶旗艦店新張暨40周年慶新一代掌舵再登攀峰

工商記者高傑文／紐約訊

華埠春興珠寶錶行日前舉行歡慶40周年暨旗艦新店開幕的盛大慶祝儀式，由創辦人吳春光夫婦、第二代掌舵人William及Vincent兄弟、潮州同鄉會永遠總顧問劉初漢、會長李漢強及多位僑領嘉賓主持剪綵，現場舉行了多項大抽獎，熱鬧非凡。

為慶祝開業40周年，春興珠寶錶行特別在當日舉行雙重大抽獎，當日有舞獅採青助慶，賓客盈門，盛況空前。負責人William 表示：這次慶祝開業40周年的盛大酬賓活動，得到新、老顧客們大力支持，踴躍參加，令活動非常成功，春興珠寶為了答謝廣大顧客40年來的大力支持惠顧，特設抽獎活動，頭、二、三獎各一套，中獎之幸運兒如下：

頭獎：一安士瑞士金牌一塊（中獎的幸運兒為＃598486）

二獎：半安士瑞士金牌一塊（中獎的幸運兒為#627112）

三獎：1/4安士瑞士金牌一塊（中獎的幸運兒為#879970）

春興珠寶錶行還由在場的嘉賓抽出了2個幸運大獎，各獲贈名牌天梭錶一隻，另有20位幸運獎，獲贈財源滾滾幸運金珠，中獎號碼請登入該店二維碼查詢。春興珠寶錶行還為每一位貴賓送上「米其林」名廚主理的精美小食、香檳、乳豬，還有可口的甜品，令貴賓感到賓至如歸！

在華埠Canal街上的「春興珠寶」由吳春光伉儷於40年前創辦，本著貨真價實、熱情待客的宗旨，兼營珠寶修理和珠寶首飾的翻新業務，贏得了廣大客戶的支持和信賴，樹立了良好的信譽，二人協力同心，春興很快就做出了名號，累積了大量的客人。吳生吳太成為華人珠寶業的聞人。時至今日，吳氏伉儷功成身退，兩間春興珠寶錶行交由其兒子William及Vincent經營。

第二代掌舵人William及Vincent兄弟一位是財經專家，一位元是工程師，接手後很快就將華人珠寶這個傳統行業發揚光大，除了經營傳統金銀首飾、名錶外，更引進了特殊的高精珠寶設計和製造儀器、3D列印機，聘請專職珠寶設計師，開設珠寶工場，為客人量身訂做各種珠寶，特別是在舊珠寶翻新上，得有聲有色，是紐約市極少數集設計、製造、銷售一體的珠寶店。設計師可根據客戶的要求，20分鐘就可列印出3D的設計稿，供客人確認。

春興推出潮流的個性化珠寶設計服務，可根據客人的想法和構思作特別的個人化設計，相當受年輕人的歡迎。

「春興珠寶」的旗艦店位於堅尼路175號，佔地逾千呎，春興珠寶錶行是曼哈頓華埠名錶名鑽的唯一代理商，代理蕭邦、浪琴、雷達、伯特萊、康斯登、天梭、FURRER JACOT並經銷百達翡麗、勞力士、卡地亞、奧美加等世界名錶。亦是世界名鑽Debeers Forever mark紐約唯一的華人代理商。該公司並經營黃金、白金首飾和各種金幣、銀幣。並有紅寶、藍寶、綠寶首飾，款式新穎獨特！還有收購黃金珠寶首飾的服務！

春興珠寶旗艦店地址：華埠堅尼路175號，電話：347-487-8883。總店紐約華埠堅尼路162號。電話：347-487-8883。賓客盈門現場嘉賓中獎驚喜無限。

春興珠寶旗艦店新張剪綵。
春興珠寶旗艦店新張剪綵。
春興珠寶旗艦店新張暨40周年慶，吳春光伉儷和接班人William及Vincent...
春興珠寶旗艦店新張暨40周年慶，吳春光伉儷和接班人William及Vincent兄弟。

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