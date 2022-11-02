公路養護專家熊梅談解決美國公路疑難雜症

美國被稱為車輪上的國家，除了在個別大都會 ，家裡沒有車可以說是寸步難行。但在美國開過車的人定會有以下困惑：為什麼一直在修路？為什麼路總修不好？為什麼修了路，路面還是坑坑窪窪？交的那麼多稅和過路費都用到了哪裡？這些問題可以說精准的點出了美國交通運輸系統的疑難雜症。去年年底兩黨通過的基礎建設法案，標緻著地方政府在基礎設施維護上獲得更多聯邦支持，但這些資金如何才能更有效的使用呢？今天，我們請到了公路養護管理體系專家熊梅來談談她的看法。

熊梅女士現任華昆工程管理諮詢有限公司資料中心主任，是正高級工程師和國家級註冊造價工程師。她負責過各種公路養護成本控制和應用專案、公路造價資訊資料採擷與應用技術研究專案並通過自己的大量深度基礎調研和資料收集成功建立了一套即時資料公路養護成本管理體系，解決了中國公路養護成本測算、精算的諸多問題還大大降低了成本。她帶領的雲南省公路工程造價資訊資料採擷與應用技術研究專案因確立了公路工程造價指數 體系的設計和演算法，建立了公路工程造價動態預測模型，貢獻重大，獲得了雲南交通科技技術獎。根據研究，美國現有高速路中只有41.9%屬於狀態良好，20.1%被評定為狀態很差。糟糕的公路路況每年讓全美車主增加近1300億元的養護成本。熊梅女士認為，美國需要一種適用於養護路線多、料場分佈廣、養護材料繁多的基於公路養護的成本管理體系和技術系統，以快速計算養護成本，排出公路養護需求優先順序。她認為應當根據各地工程管理特點和標準結合成本測算的主要因素建立靈活的成本指標體系，各種指標不聯通不透明的問題，讓同樣的資金能夠達到更好的社會效益。

其次，熊梅女士覺得應當與研究機構合作，進一步資訊化養護工藝工法，真實客觀反映公路養護成本並對其進行動態管理。就以新澤西州 為例，公路每車道每英里的高速公路年養護成本均價為$191,175美元。洲際道路、快速路以及來回單車道小路的養護成本甚至更高，而且卻沒有研究能明確指出高成本的原因。她認為，建立這樣的系統能大大提高公路管理水準、降低養護成本、延長公路壽命並延緩大修週期。

最後，熊梅女士認為公路管理需要結合水電、航空等相關基礎設施一起考慮。美國有大量老化、年久失修的橋樑、水壩等設施，它們也是影響道路安全的潛在危險。她認為，將資金積極引入該方向，能在通過基礎設施建設刺激經濟的同時最大化人民福祉。