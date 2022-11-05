首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽圓滿成功

參加首屆「華商杯」高爾夫聯誼賽的全體人員大合照。

美國紐約華人 總商會，10月28日在風和日麗、睛空萬里的天氣之下，於長島 西奈山威勒高爾夫俱樂部，圓滿成功地舉辦了首屇「紐約華商杯高爾夫聯誼賽」。這是該會成立32週年以來的首次，預示著紐約華人總商會未來會更貼近社區。

當日賽程為：選手們早上9點起陸續報到，領取了該會準備的球帽、比賽背心、印有商會會徽的高爾夫球和購物帶、特別為此次聯誼賽而出刊之文宣報導年刊，隨後前往練球；選手們享受午餐並進行了全體合照，比賽於12點正式開球。本次賽事有72位選手參加，採十八洞方式進行，5點比賽結束；150位嘉賓和選手，在五位演奏大小提琴和琵琶的音樂家精彩優美的音樂演出助興之下，再次享受了該俱樂部的美酒佳餚。頒獎活動開始，該會會長徐家鵬致詞表示：歡迎選手嘉賓的蒞臨，此次首屆華商杯高球聯誼賽能在極短時間內籌劃完成，要感謝所有籌委會理事和義工們的努力付出。本次比賽的亮點是，應屆美國華裔 小姐冠軍曾宇婷全程參與。

此次比賽結果：最遠距離開球獎由He Ping 獲得；五位最近球洞獎由William L、Cherico King、Jimmy Lee、劉化棟、Sam Cheng獲得；第三名季軍獎由許斌祥獲得；第二名亞軍獎由William L獲得；第一名冠軍得主是He Ping。以上獲獎選手均獲得主辦方頒發的獎杯及獎品，贊助此次活動的18位贊助廠商亦分別獲得了主辦方頒發的感謝獎牌。