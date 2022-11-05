資生堂150週年慶典百分百中獎11/7及11/19免費教學

露·美妝精品舉辦的美容美妝活動，受到僑社愛美人士的歡迎。

每年週年慶，人們都在忙著比價盤點最划算的人氣組合。今年的資生堂150週年慶，不僅有小紅瓶、百優乳霜、白金水等抗老霸主推出的最划算回饋組合，購買滿$50還有驚喜獎項。法拉盛 資生堂專賣店——露·美容精品店，為週年慶呈現儀式感，定於11/7（週一）和11/19（週六）兩天分別舉辦兩場免費教學：如何在冬季保養皮膚。

秋冬季節是保養肌膚的重要時刻，特別是紐約乾燥的天氣再加上暖氣，會讓皮膚水分加速流失，導致皮膚老化、出現皺紋。如果能在秋冬打下堅實的護膚基礎，就可以有效延緩衰老！11/7（週一）和11/19（週六）的免費教學，將由資深堂高級美容師主講，用理論來講解如何呵護肌膚，也會針對個人膚質來量身打造個人最佳的秋冬美容方案。該免費教學的參加資格為露資生堂的會員和當日消費滿$200的顧客，座位有限，請事先預約，先到先得。

位於法拉盛友聯街上的露·美妝精品，是資生堂Shiseido特約門市，也是當地唯一法國貴婦品牌Sisley的特約商店。為慶祝資生堂Shiseido150週年紀念，該店舉辦天天抽大獎活動，凡購滿$50即可參加抽獎，百分之百中獎。獎項包括：原裝的男腰子精華（價值$71）、旅行套裝（價值$100）、中樣抗皺緊致面霜、原裝口紅、中樣營養水、高級美容Facial護理（價值$150）、普通美容護膚（價值$60）等，歡迎僑胞把握這千截難逢的機會。

露·美妝精品將有專人為顧客提供免費諮詢，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。