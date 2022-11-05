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美加補校2023春季班招生 11/19前報名早鳥優惠高達7折

工商記者鍾淑美／紐約訊

在法拉盛地區規模和口碑均首屈一指的美加補習學校，2023春季班開始招生。春季班採線下教室上課教學，上課日期：01/07-06/10，共20個上課日（每週六），有上午班（中午12點至下午1點）和下午班（中午12:30至下午2:30）可選擇。11/19前報名可享7折優惠，聯合壣名或舊生另有優惠。

美加春季班課程包括：資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生；SAT模擬測試，提供考生週日線上測試(online)、週六下午教室講解(in person)，上課時間為1月8日至3月4日（共7次考試及7次講解），今年將根據年級程度分班。其他的熱門課程還包括：適合4至6年級報讀的「英文數學資優班；6年級亨特中學進攻班；7年級「高中入學考試SHSAT准備班」；6-10年級的「創意寫作Critical Writing」課程，按年齡和程度分班；適合8、9年級的代數、幾何、三角專攻班，以及生物、化學特攻班等。

針對大學理事會SAT、ACT官方線上考試，美加補習學校設計了New SAT教材和online線上模擬考試系統，是學生獲得高分的保證。這項線上學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每位同學瞭解自己的弱項並加強學習的要點。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，以配合最新的考試趨勢，從而奠定學生的良好基礎並加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

創校20多年來，「美加補習學校」一直採用最新的教學方法，注重學生的閱讀理解並加強學生英文答題能力，同時還會著重於學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通再加以分析，盡可能地為作答做準確。在數學考試上，「美加補習學校」強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考並運用腦筋去解答變化多端的考題。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六，上午9時至下午3時）；歡迎隨時網上報名並注册：www.mega-academy.com。

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