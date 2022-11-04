我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

染疫兩年後仍呼吸困難 仁德醫生談新冠後遺症護理

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)。
仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)。

新冠肺炎疫情已持續兩年多，其後遺症日益顯現，一些後遺症可持續數月甚至更長時間。紐約仁德醫生建議民眾通過訓練和飲食改善後遺症，如後遺症長期未愈，則應接受治療。

仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)，曾任職於瑪摩利醫院新冠後遺症護理小組。她表示，新冠後遺症分為急性和慢性兩種。急性後遺症是指持續超過3週的後遺症，慢性後遺症是指持續超過12週的後遺症。最常見的新冠後遺症包括：疲勞、呼吸困難、咳嗽、關節痛、胸痛、味覺和嗅覺障礙等；一些相對不常見、更嚴重的後遺症則包括：心肌炎症、心室功能障礙、肺功能異常、急性腎臟損傷、皮疹、脫髮、睡眠失調、認知改變、記憶障礙、抑鬱、焦慮等。

朱黃君醫生指出，新冠後遺症可見於各個年齡段，在慢性病患者中尤為多見。她曾接待過一位有肥胖症的女性患者，該患者在2020年第一波新冠疫情中住院並接受插管，當時出現了肺栓塞。患者在康復後，至今仍覺呼吸困難，需要長期服用抗血栓藥物。

朱黃君醫生表示，如果後遺症症狀較輕，患者可通過一些護理和訓練改善，如：患者可通過口鼻的緩慢深呼吸，來緩解呼吸困難的問題；患者可在一天中頻繁訓練，將吸氣與呼氣為1比2的比例作為目標，每次持續時間為5至10分鐘；有嗅覺障礙的患者，可輕聞玫瑰、檸檬、咖啡豆、丁香和桉樹等氣味的精油或草藥，專注於自身對這些氣味的記憶和體驗，嗅覺訓練每次可持續20秒，每天重複兩次。

如果新冠後遺症持續6到8週，患者則應與醫生聯繫，接受抽血、胸部X光片等檢查。如有需要，患者應轉至呼吸科、神經科等專科，接受對症治療。

朱黃君醫生溫馨提醒民眾，在感染新冠肺炎後要注意飲食管理，多吃高蛋白以及富含維生素和礦物質的食物，例如豆類、堅果、魚類和海鮮、雞蛋、肉類、乳製品、水果和蔬菜等，同時最好少吃紅肉和加工過的肉類。

朱黃君醫生目前在仁德醫生華埠兩家診所駐診，分別為：華埠中央街139號709室，電話：212-965-0496；華埠中央街168號二樓，電話：646-854-3622。

華埠 疫情 新冠肺炎

上一則

陳思宏小說 「鬼地方」中文講座4日紐約加場

下一則

外賣郎命案嫌犯妻 准以家暴提辯護

延伸閱讀

民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣

民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣
家護員挺金兌錫 馬泰：他不畏強權

家護員挺金兌錫 馬泰：他不畏強權
日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求

日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求
華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務

華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務
11月8日投票 馬連縣提案簡介

11月8日投票 馬連縣提案簡介

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失