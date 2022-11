了解以下情況對您有益無害：有關更新版 COVID 疫苗的事實來自「We Can Do This」預防COVID-19宣傳教育活動

更新版疫苗 已經問世。隨著氣候變冷以及國外病例數量的增加,COVID-19可能再次激增,因此更新版疫苗的上市意義重大,但調查顯示部分人群仍對其了解甚少。

「COVID 一直在我們身邊。」休斯敦循道醫院 (Houston Methodist) 的急診醫生 Neil Wingkun 博士說。「在即將到來的節日假期間,保持警惕並及時瞭解更新版疫苗以及 COVID 預防措施的最新資訊至關重要。只有這樣,當我們與家人、朋友及所愛之人相聚時,才能安心地進行慶祝」

為了讓我們的社區居民了解更新版疫苗的資訊,全國性的「We Can Do This」活動已經針對以下受眾發佈了新廣告:中國人、菲律賓人、日本人、韓國人、夏威夷原住民 與太平洋島民、南亞人、越南人以及更廣泛的泛亞裔 群體。受眾可以收聽到新的廣播廣告、看到新的平面廣告、數碼與社交媒體廣告,這些廣告會以我們的語言敦促所有五歲及以上的人士在進行冬日家庭聚會之前接種更新版疫苗,從而獲得保護。此外,還請留意英語頻道上播放的新電視廣告 「Just in Time」。

「We Can Do This」活動計劃繼續與在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民以及全國各地的 社區活動組織者與活動舉辦方緊密合作,支援疫苗健康講座,以普及更新版疫苗。即將舉行的活動包括:

• 亞裔社區發展協會 (ACDC) 在內華達州的斯帕克斯 (Sparks)(11月6日)和拉斯維加斯(11月2、3、4、8和12日)舉行的疫苗健康講座。

• 11月19日,InWave在北卡羅來納州羅利市 (Raleigh) 的KoreaFest 2022上舉行的疫苗健康講座。

2022年11月1日,Dear Asian Americans在一個特別的播客節目中介紹了副總統卡馬拉哈里斯(Kamala Harris) 。哈里斯副總統與主持人Jerry Won就她的個人成長經歷和亞洲傳統、對下一代的鼓勵以及選舉日前的信息進行了交談。我們為能與Dear Asian Americans合作,敦促所有5歲以上的人接種最新疫苗,感到很自豪。

更新版疫苗是管控COVID的最新措施之一。每天仍有數百名美國人(包括在美亞裔)因COVID而去世,某些地區的住院人數依舊在不斷增加。最大限度地利用過去兩年開發的工具,包括疫苗在內,有助於預防出現重症、住院甚至死亡的情況。

您需要了解以下關於更新版疫苗的資訊:

更新版疫苗能預防原始的COVID病毒與奧密克戎(Omicron)病毒。更新版疫苗能為您提供唯一的針對性保護,能抵禦目前正在人群中蔓延的奧密克戎毒株,同時還能預防原始的COVID病毒。

所有已完成基礎劑次接種的五歲及以上的人士,都符合接種條件。只要與上一針(無論是基礎劑,還是加強劑)的接種時間相隔超過兩個月,現在都是接種更新版疫苗的時候了。您的身體需要時間來建立全面防禦機制,所以最好儘快接種更新版疫苗,以便在假日聚會以及可能的冬季病例激增之前獲得全面保護。

如果您已年滿18歲,疫苗品牌並不重要。無論您之前接種哪個品牌的COVID疫苗,現在都可以接種莫德納(Moderna)、諾瓦克斯(Novavax)或輝瑞(Pfizer)公司的更新版疫苗。在接種任意一種推薦疫苗第二劑兩個月後,可以接種輝瑞公司和莫德納公司提供的更新版疫苗,而接種來自諾瓦克斯公司更新版疫苗則需要間隔六個月。

更新版疫苗安全有效。與其他疫苗接種一樣,可能出現副作用,但不會持續很久。有人會感到接種的手臂酸痛,甚至在接種後的數天內出現類似流感的症狀,但這些是對疫苗的正常反應。

更新版疫苗目前供應量充足,而且免費。請瀏覽www.vaccines.gov,查找您附近的疫苗接種地點。

若要瞭解更多資訊並尋找疫苗接種點,請瀏覽www.vaccines.gov。