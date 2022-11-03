周曉平中醫針灸師談慢性胃腸的特效中醫治療

周曉平中醫師診所，接受維家、愛心村、第一保健、聯合健保、老人紅藍卡等保險，提供把脈看診、針灸、艾炙、拔火罐、推拿按摩服務及中藥治療。

周曉平醫/針灸師在紐約行醫近30年，醫術精湛，擁有豐富的臨床經驗。周曉平中醫師畢業於湖南中醫藥大學和廣州中醫藥大學，為前暨南大學醫學院附屬醫院主治醫師。周醫師持紐約針灸執照，現為愛心村、第一保健、維家和聯合保險 （紅藍卡 ）老人保險計劃的網內針灸師。有鑑於華人工作壓力大等原因引起的腸胃不適，周醫師特別說明以中醫治標治本的功效。

周醫師表示，不少老年人都有胃弱、胃寒或胃腸濕熱等原因引起的慢性胃腸病，經西醫胃鏡、腸鏡檢查後，多診斷為慢性胃炎、胃潰瘍、結腸炎等；而另有症狀如長期胃酸過多、胃脹氣、胃痛、悪心嘔吐、食欲不振、消化不良及腹瀉等，許多病患長期服用西藥治療卻不見得能完全好轉。其實施以中醫的針灸法，是能治療胃病的。中醫醫書及治療實證，針灸某些特定的穴位對胃腸病是有非常顯著療效的，如針灸「梁丘穴、大陵穴、曲澤穴」，可有效減輕胃酸、胃脹；針灸「足三里、豐隆穴、中院穴」，不僅可減輕胃痛、增加胃腸蠕動、增強消化功能，還有減肥的功效；針灸「漏谷穴、公孫穴」，可治療消化不良；針灸「神闕穴」，對於胃寒體弱有很好的改善效果；而火罐推拿，對於胃寒、疏通胃腸氣亦有良效。若再輔以具有疏肝理氣、濕胃散寒、補益脾胃的中藥，對降低胃酸、減輕和消除胃脹、胃痛、噁心嘔吐、食欲不振和消化不良及腹瀉等，有雙重的療效！

周醫師會針對來問診的病患，根據不同的病情，施以對症的要穴針灸治療，佐以溫通經脈、散寒祛濕、抜火罐與點穴補虛的推拿按摩手法，同時開施對症的中藥調理等，幫助調養病患胃腸，對熱慢性胃腸病及腰腿痛等，達到治標又治本的治療效果。

周曉平中醫師於交通便利的法拉盛 友聯街和41街交叉口設立中醫針灸診所，多年來提供把脈號病服務，可診視病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病和腰背、頸肩。周醫師專精各種腰痛、肩背和關節疼痛，對65歲以上老人常見的腎虛腰腿痛等，有獨到的治療方法，可以對症治療頑固性病症。周醫師法拉盛診所地址：142-12 41st Ave, #L-1, Flushing, NY 11355，預約電話：917-346-6413。