高泰律師專攻移民案件三十餘年

高泰律師成功爭取到國立簽證中心無權中止已批准的I-130簽證之判決，為移民案件申請人省卻重新申辦的麻煩與等待。

專攻移民 案件30餘年的高泰律師(Theodore N. Cox)，日前成功爭取到國家簽證 中心(NVC)無權終止已批准的I-130親屬簽證。高泰律師爭取到的這項法庭判例十分重要，因為在此之前沒有相同的判決。

高泰律師說，案件當事人為在中國的家人辦理移民來美，經常會遇到一個問題，那就是如何保持I-130簽證的有效期。換言之，在到達排期時間之後，中國的家人就可取得簽證。然而國家簽證中心會要求案件申請人每年至少知會一次該中心，以保持案件有效，表示申請人仍有興趣為家人申請移民美國。如果申請人沒有這樣做就可能會收到警告，NVC便會終止受理這項名為「I-130」的家屬簽證申請，這時在美國的申請人就必須重新申請並提交新的I-130表格，再次經歷漫長等待，直到簽證批准為止。

之前高泰律師受理了發生在客戶周女士身上的NVC終止I-130之案件。高泰律師的做法是，與其為她重新申請I-130，不如提交詳細訴訟控告政府，極力辯稱法律並不允許已批准的I-130申請遭任意中止。高泰律師樓在提交該案後，政府採納了高泰的立場與意見並恢復了I-130的有效性，省卻了周女士大費周章重新經歷申請I-130的麻煩與等待。

高泰律師精辦各種調整身份（政治庇護、十年綠卡 、入籍）案件，成功率高。該律師樓也經辦多種移民案件，除政庇移民案件外，尚包括212/601/601A豁免、各州保釋/人身保護令、翻案/聯邦上訴、催辦令、取消遞解令、U簽證、青少年特殊移民(SIJ)、婚姻家暴/緊急保護令、婚前協議、各種簽證/親屬移民/職業移民/綠卡等。

美國律師高泰本人通曉華語，另聘多名華裔助理，以英、國、粵、滬及四邑等語言與方言，深入淺出地為客戶解釋案情，並時刻更新個案的每一步進展。高泰律師團隊訓練有素，耗費數十年光景磨練技巧，能精妙地運用法律知識，最大程度上為案件當事人做最有力辯護。該律師樓的紐約州刑事辯護律師讓客戶而非政府掌權，然後一步步引領客戶，做出最符合當事人利益的抉擇。

作為小而精的律師樓，高泰律師團隊提供客製化服務。每位該律師樓的客人，代表的不是一個虛擬無意義的檔案號碼，而是在每個檔案號碼後的真實存在，亟待辯護律師全心投入，提供高品質的服務。凡是委託該律師樓辦案的客戶，都將得到及時回覆的暢通交流管道、極具創意的抗辯攻略、直接了當以及免費保密的諮商服務，以爭取最佳判決為終極目標。

高泰律師樓位在華埠近處的百老匯大道(Broadway)325號201室，即窩扶(Worth)街口，諮詢預約：212-925-1208，微信號碼：646-662-8809，中英文網站：www.tncoxlaw.com，電郵：[email protected]。