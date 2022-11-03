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陳秀冰會計師事務所專精處理各種政府查稅案件

工商記者林敏儀／紐約訊
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰，親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件。前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所，高麥克在紐約州水牛城州稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師提醒各界，欠稅等不合法行爲可能導致您拿不到新的護照或其他相關的身份問題。如果是美國公民身份，不在美國境內、不能及時收到當局寄發的相關通知以致不能及時處理，在入境的時候可能會遭遇到阻礙。如果是綠卡身份，欠稅未能及時處理，有可能導致身份被取消。爲此，陳秀冰會計師強烈建議您，如有欠稅情況，應盡快尋求註冊會計師的協助。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區十七年，深受各界的支持與信任。他們的團隊具備專業知識，精通國、粵、英語及福州話，幫助客戶在他們的業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。陳秀冰註冊會計師事務所的服務宗旨是使您的工作更輕鬆，讓您能有更多的時間專注於您的業務發展。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅機巧，將爲您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所爲全美各行各業提供優質的稅務和會計服務，包括：餐飲、批發、地產、建築、零售、教育、貿易、藥房、電子商務、高科技、製衣等。他們提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰，遵循行業標準稅的做法；免費諮詢熱線：800-398-0560。

總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St., #9C, Flushing NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 綠卡 百老匯

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