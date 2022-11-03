新元銀行定存高利率華裔理專提供優質中小企業貸款

新元銀行(New Millennium Bank)新澤西總行、法拉盛北方大道分行及貝賽分行 ，現提供高利率 定存：十二個月定存利率3.93%、4.00%APY。新元銀行提供中小型企業貸款 、購置商業貸款，以及適用於餐館、商店、洗衣店、指甲店、旅館、建設的貸款和商業地產貸款。另外，新元銀行提供僑胞熟悉的中文語言服務，歡迎僑胞就近前往諮詢。

長久以來，新元銀行高度重視亞裔市場發展，秉持著提供最優質服務的理念，在華人華僑聚集點的紐約及新澤西州 都設立了辦公室。紐約法拉盛及貝賽的辦公室皆位於北方大道上，環境舒適，聘請了多名華裔員工，全力推出最具競爭力的各項金融產品以服務社區。曾獲BauerFinancial評選為最高榮譽銀行之「五星獎」的新元銀行，多年來為多數的華人僑胞提供了專業的金融服務，廣受社區好評。

現任新元銀行商業貸款經理的Shiaw呂表示，新元銀行除提供優渥的定存利率外，更有針對中小企業量身定製的貸款方案。呂經理擁有二十多年大型商業銀行經驗，熟悉銀行所有相關商業貸款業務，其流利的中韓文語言技能及文化背景，能更好地為華裔與韓裔社區僑胞找到最適合業務需求的金融解決方案，以實現中小企業在商業財務方面的需求。

新元銀行成立於1999年，總部設於新澤西李堡鎮，分別在曼哈頓(Manhattan)、貝賽(Bayside)、李堡鎮(Fort Lee)、帕利塞茲公園(Palisades Park)、新不倫瑞克(New Brunswick)、克洛斯特(Duluth/喬治亞州)、法拉盛(Flushing)等地設有分行。新元銀行的業務範圍，涵蓋房屋貸款、商業貸款、中小企業貸款、儲蓄帳戶、銀行理財產品等。

新元銀行的宗旨是「優質產品、優惠利率、優質服務」，致力於為客戶提供及時、便利、超值的金融需求及服務。新元銀行作為資深的貸款銀行，在商業貸款、房屋貸款、中小企業貸款方面有著獨特的優勢：1. 中小型企業貸款涉及範圍廣泛，包括旅行社、洗衣店、旅館、美甲店、零售店；2. 商業貸款涉及範圍包括再融資、混合建築、建築貸款、投資出租地產等；3. 房屋貸款輕鬆簡單，可以高效率快速批款。

享譽韓國和華人社區的新元銀行，提供定存高利率及中小企業客製合宜的商業及房屋貸款。新澤西總行地址：222 Bruce Reynolds Blvd., S#400, Fort Lee, NJ 07024，網址：[email protected]，電話：201-562-6468；法拉盛分行地址：141-28 Northern Blvd., Flushing, NY 11354，電話：718-888-1895，網址：[email protected]；貝賽分行地址：209-25 Northern Blvd., Bayside, NY 11361；歡迎僑胞就近至各地分行查詢。