陳桂女中醫呼籲冬季進補調理體質

寒冬時節將至，陳桂女中醫呼籲僑胞把握冬令進補時機，調節體質、增進免疫力。

二十四節氣之一的「立冬」在每年的11月6日、7日或8日來到，代表進入冬季的開始。「冬令進補，來年打虎」，華人一直以來都非常重視冬令進補。時至今日，除了食補外，人們也可選擇以中醫療法，在身體需要修生養息的冬季進行調養。

位於法拉盛市中心Sanford Tower的陳桂女中醫診所，以精湛的中醫療法，為廣大僑胞提供各種冬令補膏和針灸、推拿、電子減肥等治療。陳醫師表示，冬令進補非常適合平時體質較弱者，如經常感冒、易疲倦、花粉過敏、經常性腹瀉、婦女雜症、心喘氣虛等症狀者，根據個人的情況斟視脈搏、舌苔等症狀來進行辯證，在辯證基礎上開出補藥方帖，再泡製成藥膏、藥酒、藥丸等補藥，經過一個冬天的適當調補後，一般會得到相當程度的改善效果。

這兩年來新冠病毒肆虐，造成許多人身體上的損耗，同時也造成心理上的恐懼及焦慮。陳桂表示，不管是病後調養、增強抵抗力或是精氣神的調養，都可以通過中醫藥調理。

陳桂醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本 指壓，具有豐富的臨床經驗。為病患診斷時，陳醫師會先根據個人的情況瞭解病因，再為病患解說及安排一系列的療程，配合中草藥方的食用，使病患在最短的時間內舒解病痛。陳桂醫師曾任上海市中醫學 院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。在美期間，除提供精湛的醫術外，陳醫師對社區的公益活動也熱衷投入，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳桂女中醫，醫療項目包括：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。該診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡 及白卡、Aetna、老人牛津保險等，預約電話：718-961-7222，地址：133-47 Sanford Ave, #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower地下樓備有收費停車場），敬請先聯繫預約。