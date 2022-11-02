茅臺不老酒•禮系列 美國東西兩岸全線開賣

茅臺不老酒•禮系列的375ml禮盒裝，是贈送給中外朋友或商業合作夥伴的最佳禮物。

茅臺不老酒•禮系列，是貴州茅臺集團(Kweichow Moutai Group)旗下的貴州茅臺保健酒業有限公司[Guizhou Moutai Winery (Group) Health Wine Co., Ltd.]，生產的高端53°醬香型白酒，與飛天茅臺同根同源、一脈相承，旨在推廣全球市場的白酒消費。9月1日起，紐約僑胞將可以購買到茅臺不老酒•禮系列，將茅臺不老酒與精心烹調的中國美食 搭配食用，375ml禮盒裝是送給中外好友體驗中華數千年白酒美食文化的最佳選擇！

茅臺不老酒•禮系列，採用茅臺鎮當地的高粱、小麥、赤水河水，通過滲濾法製作而成，也是茅臺集團高端產品中第一款加入龍眼、枸杞、山楂和白芷的，因此其口感更為柔順，這也是禮系列作為海外主要推廣戰略產品的原因。茅臺不老酒•禮系列，採用千年歷史的傳統釀造工藝，全過程至少需要三到五年，在此期間經過兩次投料、九次蒸煮、八次發酵、七次取酒，是白酒行業中最為複雜的釀酒工藝。自2018年以來，茅臺不老酒•禮系列一直是貴州茅臺集團的全球關鍵戰略品牌和產品。

茅臺之所以是世界上最具價值的酒，因為其採用擁有千年歷史的傳統釀造工藝，是釀酒業中最複雜的釀造工藝。茅臺不老•禮系列以其濃郁持久的香味而聞名，經常成為引領烹飪藝術領域新靈感的來源。與具有獨特香味的食物，如熏肉、醃制肉、火腿以及各種中華美食菜系相佐，茅臺不老酒•禮系列會給您提供絕妙的配搭體驗。海鮮和茅臺不老酒也是絕配，茅臺不老酒能夠提高海鮮的自然甜度。可與茅臺不老酒搭配的還有其他國家地區的特色食物，包括韓國燒烤食物、魚子醬、日本 生魚片等。

白酒在雞尾酒方面也漸漸顯示出其所具有的巨大潛力。世界各地的調酒師越來越多地通過發揮自己的創意，比如向茅臺中加入香草和植物製劑，以釋放新鮮精緻的味道，這為茅臺不老酒•禮系列提供了絕佳的介紹該品牌的機會，可以吸引到喜歡冒險和想要尋求大膽口味的年輕受眾。

MTBL Global Pte Ltd（簡稱MTBL）是唯一擁有茅臺不老酒•禮系列在海外全球獨家經銷權的代理商，也是新加坡 上市集團公司Ascent Bridge(AWG)旗下的全資子公司。該公司願景是配搭白酒、美食及通過高科技全平臺APPs 「嚐嚐」(Changchang)，結合首款智能體驗機Smart Tasting Dispenser(Free First Shot)，讓消費者嚐試和進入到中華美食與白酒文化相得益彰的境界。每瓶淨含量為125ml，3瓶為一個禮盒，首批三年年份酒佳釀特供海外市場，旨在鼓勵之前未曾嚐試過白酒的消費者，來品鑑並愛上中華白酒文化。

公司名：MTBL Global USA Inc.，電話：929-623-0338，地址：132-53 34 Ave, Flushing, NY 11354，網站：http://www.mtblusa.com/。