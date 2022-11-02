舒小泉牙醫診所 專精牙齒美白貼面技術

牙齒美白貼面前後對比照。

舒小泉醫生診所佔大廈第8層的全層，所以大樓電梯能否到達第8樓層完全受該診所控制；當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用，在現有訪客離開後才會安排下一位訪客到訪就診，這樣可以保證診所人流量達到最少。為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所每天消毒並打開所有窗戶通風，任何訪客到訪診所時必須戴上口罩 及手套才予以受理。舒小泉牙醫診所每週七天營業，請電話預約。

舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。

舒小泉醫師表示，現在的人們對於自身形象都是比較重視的，而牙齒的好看也會影響到形象問題。牙齒貼面就是一種受人歡迎的牙齒修復美白技術，通過牙齒貼面可以有效改善患者所存在的牙齒發黃、牙齒排列不齊等問題。如果對自己的牙齒美觀要求高，希望可以擁有美白靚麗的牙齒，也可以通過瓷貼面來實現，瓷貼面後，患者的牙齒可以恢復到潔白美觀的理想狀態當中。

牙齒美白貼面的優點很多：

1. 安全

牙齒貼面手術 不需要對周圍的牙齒進行磨削，所以對牙齒沒有傷害。

2. 美觀

醫生會根據受術者的面部和牙齒形狀及顏色來製作合適的貼面，達到美觀的效果，絕對不會出現烤瓷牙常見的牙齦黑線現象，並且瓷本身的高耐磨性和不著色特性，可以使瓷貼面達到永久的美白效果。

3. 方便舒適

做完牙齒貼面後不會出現口腔異物感也沒有異味，更不容易出現味覺干擾的現象更加舒適方便，有利於保持口腔清潔。

舒小泉醫師接受政府補助的保險 ，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯保健Fidelis、Wellcare等；Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。