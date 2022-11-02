Firstrade捐贈大量瓶裝水 支持颶風伊恩救援工作

颶風伊恩於9月28日，以4級風暴的形式登陸美國佛羅里達州邁爾斯堡以西，造成許多人死亡，並對沿途城市造成災難性破壞；之後，許多佛羅里達州居民經歷了流離失所、洪水、停電、房屋損壞等困境。

Firstrade與該地區的主要瓶裝水經銷商Blue Triton及邁爾斯堡最大教堂（First Assembly of God，一個官方救濟配送中心）密切合作，為邁爾斯堡的受災社區提供23托盤(pallet)的飲用水。

「像邁爾斯堡這樣的佛州西海岸城市也受到了災害毀損，在災後三天，我們無法聯繫到任何機構、醫院、新聞媒體，甚至當地的急救人員。後來我們透過新聞看到邁爾斯堡周圍數英里內沒有瓶裝水供應，緊急捐款顯然是不足夠的，所以我們決定自行提供援助。直接與當地社區合作，省略了官方援助程序可能會造成的延誤，讓我們能夠更快地為受影響的社區提供救濟。」Firstrade的首席執行長John Liu說：「我以前成長在台灣，也遇到過一些天災，因此一但災害發生，我們更知道應該如何援助並全力投入。」

Blue Triton的員工非常感動，他們夜以繼日地為Firstrade尋求並獲取物資，在交付當天超額交付了23個托盤的瓶裝水，而非預期的11個托盤。

清理和恢復過程預計需要數週時間，但Firstrade將在這段過渡期間，繼續援助佛羅里達社區。近期，Firstrade在奧蘭多成立了新的分公司，不僅為災害提供了援助，也為佛州以及社區的支持邁開了一大步，幫助人們在伊恩帶來的破壞後重新站起來。

Firstrade第一證券 是一家領先的美國金融科技網路券商，透過其移動應用和網路平台，提供股票、ETF、期權、共同基金全部零佣金交易。Firstrade提供全方位投資 產品和工具，以及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。無論您是新手投資者還是活躍交易者，Firstrade都致力於追求卓越，並將投資者體驗放在第一位。Firstrade自1985年一直都是SEC（美國證券交易委員會）、FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員，更多信息請訪問：http://www.firstrade.com/。

Firstrade於今年向佛羅里達州擴張，並於4月份在奧蘭多開設了第一家佛羅里達州分公司。Firstrade佛州分公司在其交易平台推出加密貨幣 後成立，讓用戶在交易加密貨幣同時，還可以投資股票、ETF、共同基金、期權及固定收益，都可以在同一個平台上實現。

Firstrade平台上的加密貨幣交易，由Firstrade Crypto LLC與APEX Crypto合作提供服務。加密貨幣不是證券，也不在FDIC或SIPC的保險範圍內。加密貨幣的執行和託管服務，由Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849)通過Apex Crypto LLC和Firstrade Crypto之間的軟件許可協議提供。