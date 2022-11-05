「健信醫保」健康日 布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行

布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。

健信醫保 健康日CenterLight PACE Health and Wellness Fair第一場，於十月二十二日（週六）上午10時，在布碌崙救世軍華人 堂社區中心隆重舉行。CenterLight健信醫保總裁兼首席執行官Tara Buonocore-Rut致詞，歡迎參加健康活動的民眾並感謝協辦醫療機構的支援，其中包括亞美醫師協會(CAIPA)、仁德醫生(Rendr)、美國華裔註冊護士協會(CANA)、愛回家護理公司、真愛護理公司、最佳護理公司、仁人護理公司、感恩護理公司等。Tara表示，非常榮幸可以攜手推動華埠社區的健康資訊，希望將來能再有機會，與更多健康醫療機構舉辦健康活動。

CenterLight健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin表示，CenterLight健信醫保是歷史悠久的全面綜合醫保計劃。Shaun很高興能為華人社區舉辦此次健康活動，能讓更多人認識CenterLight健信健保和最新的健康資訊，他希望民眾能繼續支持CenterLight將要舉辦的健康講座。健信醫保臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung強調，健康是最寶貴的財富，預防勝於治療，應養成定期體檢、均衡飲食等良好的生活習慣，以預防和控制疾病。

健康日當天節目非常豐富，首先由救世軍華人堂義工團隊提供精彩的歌舞太極表演，接著由亞美醫師協會(CAIPA)代表謝媛麗醫生博士提供「骨質疏鬆」講座。謝醫生表示，骨質疏鬆是可預防的慢性疾病，需要多運動、多曬太陽、少吃多鹽食物，最重要是看醫生、定期做檢查、提前做好預防。仁德醫生(Rendr)代表陳正嚴醫生博士提出，適當的飲食有助管理和控制高血壓 和糖尿病；陳醫生表示，應早上吃水果，這樣能更容易吸收營養並控制血糖。謝媛麗醫生和陳正嚴醫生的兩個講座非常受民眾歡迎，大家都踴躍提問，瞭解到許多健康知識。

講座期間，健信健保職員、嘉賓與兩位醫生合作進行幸運抽獎，禮物包括名牌電飯鍋、健康枕、保溫杯、八寶購物車、廚房鍋具、餅券等。Amy Mung特別鳴謝在場機構贊助抽獎禮物，同時還有美國華裔註冊護士協會(CANA)義工團隊，聯同健信護士、營養師、物理治療師和護理公司，一同為民眾提供免費血壓檢查並解答健康護理相關問題。另外，健信醫保職員更為民眾提供即影即出的照相服務，幫助大家留下美好回憶。健信醫保健康日於下午2時完滿結束，健信員工大派彩色氣球。