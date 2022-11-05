我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

「健信醫保」健康日 布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行

工商記者高傑文／紐約訊
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。

健信醫保健康日CenterLight PACE Health and Wellness Fair第一場，於十月二十二日（週六）上午10時，在布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行。CenterLight健信醫保總裁兼首席執行官Tara Buonocore-Rut致詞，歡迎參加健康活動的民眾並感謝協辦醫療機構的支援，其中包括亞美醫師協會(CAIPA)、仁德醫生(Rendr)、美國華裔註冊護士協會(CANA)、愛回家護理公司、真愛護理公司、最佳護理公司、仁人護理公司、感恩護理公司等。Tara表示，非常榮幸可以攜手推動華埠社區的健康資訊，希望將來能再有機會，與更多健康醫療機構舉辦健康活動。

CenterLight健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin表示，CenterLight健信醫保是歷史悠久的全面綜合醫保計劃。Shaun很高興能為華人社區舉辦此次健康活動，能讓更多人認識CenterLight健信健保和最新的健康資訊，他希望民眾能繼續支持CenterLight將要舉辦的健康講座。健信醫保臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung強調，健康是最寶貴的財富，預防勝於治療，應養成定期體檢、均衡飲食等良好的生活習慣，以預防和控制疾病。

健康日當天節目非常豐富，首先由救世軍華人堂義工團隊提供精彩的歌舞太極表演，接著由亞美醫師協會(CAIPA)代表謝媛麗醫生博士提供「骨質疏鬆」講座。謝醫生表示，骨質疏鬆是可預防的慢性疾病，需要多運動、多曬太陽、少吃多鹽食物，最重要是看醫生、定期做檢查、提前做好預防。仁德醫生(Rendr)代表陳正嚴醫生博士提出，適當的飲食有助管理和控制高血壓和糖尿病；陳醫生表示，應早上吃水果，這樣能更容易吸收營養並控制血糖。謝媛麗醫生和陳正嚴醫生的兩個講座非常受民眾歡迎，大家都踴躍提問，瞭解到許多健康知識。

講座期間，健信健保職員、嘉賓與兩位醫生合作進行幸運抽獎，禮物包括名牌電飯鍋、健康枕、保溫杯、八寶購物車、廚房鍋具、餅券等。Amy Mung特別鳴謝在場機構贊助抽獎禮物，同時還有美國華裔註冊護士協會(CANA)義工團隊，聯同健信護士、營養師、物理治療師和護理公司，一同為民眾提供免費血壓檢查並解答健康護理相關問題。另外，健信醫保職員更為民眾提供即影即出的照相服務，幫助大家留下美好回憶。健信醫保健康日於下午2時完滿結束，健信員工大派彩色氣球。

欲瞭解更多資訊，歡迎致電中文專線：866-238-3232 (TTY 711)，辦公時間：週一至週五，上午8時至晚上8時。

布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。
布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行「健信醫保」健康日。

醫保 華人 高血壓

上一則

您需要知道的紅藍卡Medicare健保福利

下一則

優越健保（愛心村）VillageCareMAX 聯邦保健（Medicare）綜合優選計劃

延伸閱讀

兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節

兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節
布碌崙2嫌專搶出租車司機手機 2亞裔受害

布碌崙2嫌專搶出租車司機手機 2亞裔受害
「你涉賣淫」布碌崙19歲華男遭假市警騙1300元

「你涉賣淫」布碌崙19歲華男遭假市警騙1300元
強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼

強摸少女臀 布碌崙警通緝亞裔色狼
布碌崙取締違法大麻店 共和黨人籲持續

布碌崙取締違法大麻店 共和黨人籲持續

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感