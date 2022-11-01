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《福安康寧》華人社區保健計劃 11/3免費季節性流感疫苗注射

工商記者衛伯承／紐約訊
「免費季節性流感疫苗注射日」活動會於11月3日（週四）中午12時至下午4時，在華埠Smith Houses社區活動室（15 St. James Place）舉行。
「免費季節性流感疫苗注射日」活動會於11月3日（週四）中午12時至下午4時，在華埠Smith Houses社區活動室（15 St. James Place）舉行。

秋冬流感季節來臨，紐約長老會下城醫院《福安康寧》華人社區保健計劃、紐約州參議員卡范納及紐約市房屋局，聯合舉辨「免費季節性流感疫苗注射日」活動，將於11月3日（週四）中午12時至下午4時，於華埠Smith Houses社區活動室（15 St. James Place）舉行。

流行性感冒是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛，在秋冬季節最為常見。由於流感和2019冠狀病毒疾病(COVID-19)在本季節可能同時流行，因此接種流感疫苗就比以往任何時候都更為重要。儘管流感疫苗不能預防2019冠狀病毒病(COVID-19)，但它可以幫助民眾及其家人降低患病及需要流感相關醫療照護的風險。

結合肺炎的流感已成全美第八大死因，每年平均有5％至20％的人口罹患流感，有超過20萬人因流感併發症而住院；該病90%的死亡病例是65歲以上的耆老，因此年長者更應注射流感疫苗並做好防範。

流感疫苗有周期性，每年病毒型不一樣，有些民眾今年年初雖曾接種疫苗，但那時接種的是2021至2022年度的疫苗，近期仍應再次接種2022至2023年度的流感疫苗，可以有效阻止流感傳播。

疫苗只限為19歲及以上成人提供，當日將準備100針疫苗，先到先得，歡迎無醫療保險人士參加。疫苗由紐約市衛生局捐贈，「免費季節性流感疫苗注射日」活動會於11月3日（週四）中午12時至下午4時，在華埠Smith Houses社區活動室（15 St. James Place）舉行。欲瞭解詳情或登記，請致電：212-312-5740。

流感疫苗 華埠 紐約市

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