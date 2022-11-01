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感恩護理提供護理員額外獎金

工商記者高傑文／紐約訊
感恩護理提供護理員額外獎金！
感恩護理提供護理員額外獎金！

由於護理員缺乏，於是各大護理公司都加大招聘力度。大型護理公司感恩護理(X-treme Care)除了定期舉行招聘會活動，廣納護理行業的人才，最近更為護理員提供額外獎金；不論新舊護理員，只要在2022年12月31日前註冊加盟，就符合資格。

感恩護理公司是一家受紐約州衛生廳認可的護理機構，在皇后區、布碌崙和布朗士開有辦事處，聘任了3000多名護理人員，是亞裔社區最大的家庭護理機構之一；感恩護理的所有員工都經過全面的訓練、篩選和背景調查。作為紐約州持牌家庭保健機構(LHCSA)，感恩護理提供非醫療家庭護理服務，遍及紐約市的五個區以及納蘇郡和威徹斯特縣。

護理行業是目前少數成長快速的行業，而若想成為家庭健康助理，完成整個專案需要14天。X-treme Care會提供完整的培訓，HHA的受訓者將參加為期13天的課程，學習如何照顧病人。在最後一天，HHA受訓者將配予一名病人及一名外勤護士。完成培訓課程的家庭健康助理人員，將獲得紐約州頒發的家庭健康助理員證書，進入這一快速成長的行業。

感恩護理公司將向所有符合條件的現任和新護理員提供獎金，最高獎金可高達$1,300，根據工作時間長短來分發。有興趣加入感恩護理公司的人士，請電：718-461-9602，地址：212-12 Northern Blvd., 3rd Fl., Bayside NY 11361，網站：www.xtcare.com。

紐約州 布朗士 亞裔

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